 

В РФ смартфон есть у 43% детей младше семи лет

Согласно результатам опроса МТС, смартфон в России есть у 43% детей младше семи лет, а к восьми годам смартфоном пользуются уже 82%. Всего смартфоны есть у 64% детей, планшеты - у 30%, "умные колонки" - у 21%.

Основные причины, по которым родители приобретают устройства детям, - чтобы следить за безопасностью (51%) и для развлечения (42%). Детям всех возрастных категорий новые умные устройства - умные колонки, контроль климата и освещения, умные камеры - чаще покупают отцы, а не матери. Также отцы чаще приобретают смартфоны, а покупкой планшетов и детских часов больше занимаются матери". Только треть респондентов (28%) заявила об отсутствии электронных устройств у своего ребенка в возрасте до семи лет.

 

В США 46% подростков находятся онлайн почти постоянно, в особенности часто это касается чернокожих и латиносов.


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