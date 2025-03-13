 

В Находке замглавы азербайджанской диаспоры обвинён в изнасиловании несовершеннолетней

По данным телеграм-канала "Многонационал", в Находке Приморского края заместитель главы азербайджанской диаспоры изнасиловал несовершеннолетнюю девушку:
Тренер по ММА и по совместительству замглавы диаспоры Туран Шахвердиев с кайфом проводил время с братьями, куда заманили и местных девушек, которых напоили и изнасиловали.
Одна из девушек написала заявление и Турана задержали, теперь его родственники бегают по соцсетям и пишут, что всё было по обоюдному согласию. Как несовершеннолетние оказались в притоне у Турана не сообщается.

В селе Кротовка Самарской области дошло до точки кипения возмущение тем, как ведёт себя цыганский табор. По словам местных жителей, цыгане торгуют наркотиками, избивают местных жителей, не дают прохода девочкам и девушкам. 
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APN.ru