В Находке замглавы азербайджанской диаспоры обвинён в изнасиловании несовершеннолетней

Тренер по ММА и по совместительству замглавы диаспоры Туран Шахвердиев с кайфом проводил время с братьями, куда заманили и местных девушек, которых напоили и изнасиловали.

Одна из девушек написала заявление и Турана задержали, теперь его родственники бегают по соцсетям и пишут, что всё было по обоюдному согласию. Как несовершеннолетние оказались в притоне у Турана не сообщается.

По данным телеграм-канала "Многонационал", в Находке Приморского края заместитель главы азербайджанской диаспоры изнасиловал несовершеннолетнюю девушку: