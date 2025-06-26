 

43,5% российских мигрантов предпочитают шариат светскому законодательству; каждый шестой рабочий стройки - мигрант

По данным заместителя секретаря Совета безопасности России Юрия Кокова, опрос ФСО в среде мигрантов показывает, что 43,5% предпочитают шариат светским законам. По словам Кокова, выходцы из Центральной Азии придерживаются радикальных религиозных взглядов, которые приобретают у себя на родине, и могут быть использованы для терактов и диверсий против России.
В Мурино (Ленобласть) задержан мигрант, до смерти забивший сожительницу.
В Хабаровском крае граждане Киргизии и Молдавии организовали нарколабораторию.
В Воронеже мигранты оказали сопротивление полицейским, пришедшим с проверкой на один из городских рынков.
Одного из освежевавших барана на детской площадке в Москве мигрантов депортировали, а второго - нет, потому что он уже гражданин РФ.
Каждый шестой работающий на стройках в России - мигрант, чаще всего это приезжие из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Сколько среди рабочих стройки новых россиян - не сообщается.
Получивший квартиру в Нижнекамске новый россиянин учился в ваххабитском медресе, а после этого "обучал и погружал в ислам" детей, в том числе русских. Уголовное дело грозит и супруге нового россиянина: её подозревают в подделке документов с целью получения российского гражданства.
Телеграм-канал "Многонационал" отмечает, что канал "Московские мусульмане", ранее опубликовавший изображение Покровского собора с полумесяцами вместо крестов, продолжает провокационные высказывания с сепаратистским оттенком. 
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