43,5% российских мигрантов предпочитают шариат светскому законодательству; каждый шестой рабочий стройки - мигрант

По данным заместителя секретаря Совета безопасности России Юрия Кокова, опрос ФСО в среде мигрантов показывает, что 43,5%

светским законам. По словам Кокова, выходцы из Центральной Азии придерживаются радикальных религиозных взглядов, которые приобретают у себя на родине, и могут быть использованы для терактов и диверсий против России.