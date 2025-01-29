 

Глава Мытищ и уроженка Таджикистана, получившая сертификат на 24 млн рублей, были лично знакомы

Глава Мытищ Юлия Купецкая и уроженка Таджикистана Тахмина Самадова, получившая от неё жилищный сертификат на 24 млн рублей, много лет знакомы. Когда в 2019-22-м годах Купецкая была главой подмосковного Серпухова, Самадова работала уборщицей в её доме. 
Кроме того, по данным телеграм-канала "Многонационал", в декабре 2020-го семья Самадовой купила себе однокомнатную квартиру, а уже 13 января 2025-го Купецкая вручила Самадовой и Рахимову сертификат на покупку жилья. Но чтобы встать в очередь на жилищный учёт, должно пройти не менее 5 лет с момента изменения условий проживания.
 
В Ленобласти задержан гражданин Узбекистана, перевозивший 15 кг гашиша. Мигрант сознался, что решил подработать наркокурьером.
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