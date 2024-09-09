В Саратове "Русская община" помогла выселить из квартиры мигрантов, в Подмосковье юный мигрант изнасиловал ребёнка

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В Абакане приговорили к 9,5 годам лишения свободы уроженца Киргизии, который 29 лет назад убил женщину и украл 3,2 млн рублей. Преступника удалось установить 29 лет спустя, повторно изучив материалы дела.
В Москве завершено расследование в отношении двух мигрантов из Киргизии, которые изнасиловали двух девушек, при этом ещё снимая совершаемое на видео.
В Москве человек "азиатской внешности" напал на женщину и пытался изнасиловать, но ей удалось его обмануть.
В Саратове "Русская община" помогла жене участника СВО выселить из квартиры мигрантов, которые заехали в эту квартиру как съёмную и отказались платить
В Подмосковье юный мигрант, предположительно, изнасиловал одноклассника своего брата. У мальчика-первоклассника, который имеет проблемы с речью, диагностирована травма прямой кишки. 
В одном из российских городов - предположительно, в Оренбурге - юный мигрант под покровительством деда совершил заезд на "Гелендвагене" по оживлённым улицам.
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