В Саратове "Русская община" помогла выселить из квартиры мигрантов, в Подмосковье юный мигрант изнасиловал ребёнка

В Абакане приговорили к 9,5 годам лишения свободы уроженца Киргизии, который 29 лет назад убил
женщину и украл 3,2 млн рублей. Преступника удалось установить 29 лет спустя, повторно изучив материалы дела.
В Москве завершено расследование в отношении двух мигрантов из Киргизии, которые изнасиловали
двух девушек, при этом ещё снимая совершаемое на видео.
В Москве человек "азиатской внешности" напал на женщину и пытался изнасиловать
, но ей удалось его обмануть.
В Саратове "Русская община" помогла жене участника СВО выселить из квартиры мигрантов, которые заехали в эту квартиру как съёмную и отказались платить
.
В Подмосковье юный мигрант, предположительно, изнасиловал
одноклассника своего брата. У мальчика-первоклассника, который имеет проблемы с речью, диагностирована травма прямой кишки.
В одном из российских городов - предположительно, в Оренбурге - юный мигрант под покровительством деда совершил заезд
на "Гелендвагене" по оживлённым улицам.