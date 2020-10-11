Дональд Трамп объявлен незаразным уже через десять дней после того, как у него появились первые симптомы ковида

Врач Дональда Трампа Шон Конли объявил , что президент США может прервать самоизоляцию, ибо он больше не заразен для окружающих. Об этом говорят и его анализы (не сказано, отрицательные ли они на вирус), и улучшившееся состояние.

Это заявление, которое Белый Дом выпустил вечером субботы, сделано спустя всего лишь десять дней после того, как у Трампа появились первые симптомы коронавируса. Теперь президент может с чистой совестью вернуться к своей избирательной кампании.