Дональд Трамп объявлен незаразным уже через десять дней после того, как у него появились первые симптомы ковида
- 11.10.2020, 20:21,
- Новости
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Врач Дональда Трампа Шон Конли объявил
, что президент США может прервать самоизоляцию, ибо он больше не заразен для окружающих. Об этом говорят и его анализы (не сказано, отрицательные ли они на вирус), и улучшившееся состояние.
Это заявление, которое Белый Дом выпустил вечером субботы, сделано спустя всего лишь десять дней после того, как у Трампа появились первые симптомы коронавируса. Теперь президент может с чистой совестью вернуться к своей избирательной кампании.