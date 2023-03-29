 

Внешний долг РФ рекордно упал, а дефицит бюджета вырос

 

По итогам 2022 года внешний долг России сократился до минимума за 15 лет: показатель снизился до 380,5 миллиарда долларов. В денежном выражении сокращение составило 101,8 миллиарда долларов — наибольшее падение с 2014 года.

Снижение внешнего долга обусловлено, в частности, погашением кредитов и сокращением задолженности по суверенным ценным бумагам. ЦБ и кредитные организации за год сократили свою внешнюю задолженность на 18,5% — до 93,5 миллиарда долларов. Наименьший долг перед нерезидентами пришелся на органы госуправления — 46,1 миллиарда долларов.

 

Одновременно дефицит федерального бюджета в России превысил 4 триллиона рублей. Расходы на 28 марта составляли 7 триллионов 504,6 миллиарда рублей, а доходы — 3 триллиона 496,9 миллиарда.

В бюджет на весь 2023 год заложен дефицит 2,9 триллиона рублей. 


Убыток Банка России в 2022 году составил 721,7 млрд рублей против 26,3 млрд рублей годом ранее, увеличившись в 27 раз.

Активы Банка России по итогам 2022 года составили 47,2 трлн рублей против 52,4 трлн рублей в 2021 году.

Финансовый регулятор РФ демонстрировал убыток и ранее. Так, по итогам 2020 года убыток регулятора составил 61,5 млрд рублей, в 2019 году - 182,6 млрд рублей, по итогам 2018 года - 434,7 млрд рублей.


 


 

 

 

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