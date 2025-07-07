С 2020-го по 2024 год суммарные расходы российского федерального бюджета на обслуживание госдолга увеличились втрое, сообщается в отчёте Счётной палаты. Доля подобных расходов в структуре всех трат госказны достигла 5,8 процента. В Счётной палате связали подобную динамику в первую очередь со значительными объемами привлечения внутренних заимствований и ростом процентных ставок. По итогам прошлого года расходы государственной казны на обслуживание долга выросли на 35,1 процента в сравнении с показателем за 2023-й и составили примерно 2,3 триллиона рублей. При этом подавляющая часть трат пришлась на обслуживание внешнего долга (92,7 процента); лишь 7,3 процента ушли на погашение внутренних обязательств. Ранее в Центробанке сообщили о заметном увеличении внешнего долга России. По итогам первого квартала 2025 года показатель вырос на 14,5 процента, или на 26,7 миллиарда долларов. В результате к началу апреля внешний долг РФ достиг 317,5 миллиарда долларов. Аналитики Международного валютного фонда считают, что к 2029 году суммарный размер внешних обязательств РФ увеличится с 19,9 до 25,1 процента ВВП.

Кремль убеждён, что РФ и Азербайджан являются союзниками и должны оставаться союзниками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, «логика говорит только об одном: Россия и Азербайджан являются и должны оставаться ближайшими партнерами, союзниками и странами, которые объединяет общая история и общее будущее».