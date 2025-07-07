 

Расходы бюджета РФ на обслуживание госдолга выросли втрое; Песков рассказал о партнёрстве с Азербайджаном

 

С 2020-го по 2024 год суммарные расходы российского федерального бюджета на обслуживание госдолга увеличились втрое, сообщается в отчёте Счётной палаты. Доля подобных расходов в структуре всех трат госказны достигла 5,8 процента. В Счётной палате связали подобную динамику в первую очередь со значительными объемами привлечения внутренних заимствований и ростом процентных ставок. По итогам прошлого года расходы государственной казны на обслуживание долга выросли на 35,1 процента в сравнении с показателем за 2023-й и составили примерно 2,3 триллиона рублей. При этом подавляющая часть трат пришлась на обслуживание внешнего долга (92,7 процента); лишь 7,3 процента ушли на погашение внутренних обязательств. Ранее в Центробанке сообщили о заметном увеличении внешнего долга России. По итогам первого квартала 2025 года показатель вырос на 14,5 процента, или на 26,7 миллиарда долларов. В результате к началу апреля внешний долг РФ достиг 317,5 миллиарда долларов. Аналитики Международного валютного фонда считают, что к 2029 году суммарный размер внешних обязательств РФ увеличится с 19,9 до 25,1 процента ВВП.

 

Кремль убеждён, что РФ и Азербайджан являются союзниками и должны оставаться союзниками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, «логика говорит только об одном: Россия и Азербайджан являются и должны оставаться ближайшими партнерами, союзниками и странами, которые объединяет общая история и общее будущее».


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В РФ расходы по госдолгу выросли более чем на треть
» В РФ резко выросли расходы на выплаты по госдолгу; 23 субъекта РФ почти наполовину зависят от поддержки центра
» Траты на обслуживание российского госдолга рекордно выросли, бюджет Москвы более чем в 10 раз больше бюджета Молдавии
» Депутат Госдумы рассказала, что в новом бюджете РФ заимствований больше, чем это необходимо
» Из Фонда национального благосостояния потрачено 2,4 триллиона рублей
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
О советско-российской дипломатии

О советско-российской дипломатии

ИИ как культ. Почему молчат священники?

ИИ как культ. Почему молчат священники?

Манифест пикирующего бомбардировщика

Манифест пикирующего бомбардировщика

Китайские стратагемы и США

Китайские стратагемы и США

Национал-большевизм. Перезагрузка

Национал-большевизм. Перезагрузка

Станет ли Израиль триггером Третьей Мировой Войны?

Станет ли Израиль триггером Третьей Мировой Войны?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Расходы бюджета РФ на обслуживание госдолга выросли втрое; Песков рассказал о партнёрстве с Азербайджаном

  • 13:06
  • 67

За полгода в России родились более миллиона детей; более 40% британских детей появились на свет у родителей-мигрантов

  • 12:51
  • 113

Размер помощи США Украине превысил $123 млрд, зависимость РФ от Китая выросла

  • 12:23
  • 127

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской и Брянской областях

  • 12:14
  • 123

Минпросвещения запустило горячую линию для поиска учителей

  • 22:48
  • 412

Множество рейсов отменено в российских аэропортах, Роспотребнадзор запустил горячую линию

  • 21:15
  • 432
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram