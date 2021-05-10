Азербайджан стал лидером по переводу средств из России

Лидером по международным денежным переводам из России по итогам I квартала 2021 года стал Азербайджан, средний чек одного перевода в республику составил 11,56 тыс. рублей.

Годом ранее первое место занимал Казахстан, со средним чеком 14,13 тыс. рублей.

Второе место, как и год назад, заняла Белоруссия, со средним чеком 10,077 тыс. рублей.

Казахстан теперь оказался на третьем месте, при этом средняя сумма перевода в эту страну была в два раза выше, чем у лидеров рейтинга -- 22,54 тыс. рублей.

Также в пятёрку лидеров по денежным переводам входят Испания и Молдавия, со средними суммами переводов в 18,563 тыс. рублей и 13,858 тыс. рублей соответственно. Годом ранее это были Молдавия (11,384 тыс. рублей) и Польша (14,165 тыс. рублей).