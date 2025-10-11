В Москве реже, чем в любом другом регионе, берут займы на повседневные нужды

Москвичи в 2025 году реже жителей всех других регионов брали микрозаймы на повседневные нужды, говорится в исследовании онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman. "По итогам девяти месяцев 2025 года (январь - сентябрь) меньше всего за такими займами обращались жители Москвы - на долю таких запросов в общем объеме пришлось 28,3%. Далее идут Чукотской автономной округ (29,2%), Магаданская область (30,1%), Ненецкий автономный округ (30,6%) и Камчатский край (31,2)", - отмечается в исследовании.

В пятёрку регионов с наибольшей долей в общем объёме запросов на займы с целью покрытия повседневных расходов вошли Калмыкия (44,2%), Тыва (43,7%), Удмуртия (43,1%), Тюменская область (42,4%) и Алтай (41,5%).

Средняя запрашиваемая сумма в регионах, где доля запросов на такие займы минимальна, выше, чем в регионах с наибольшей долей соответствующих запросов - 16,89 тыс. рублей против 13,23 тыс. рублей. В выборке для анализа использованы данные 500 тыс. заявок на займы, поступивших со всей России.