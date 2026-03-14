С набережной Владивостока уберут памятник Солженицыну

Во Владивостоке "по просьбе руководства Тихоокеанским флотом и ветеранов" собираются к лету убрать памятник русскому писателю Александру Солженицыну с Корабельной набережной, поскольку памятник якобы не подходит её тематике. В то же время скульптор Пётр Чегодаев специально задумывал памятник для этого места: "Идея была, что писатель возвращается из-за моря". Власти собираются перенести его в "неприметный сквер" (по отзывам местных жителей), что значительно нарушит идею памятника, установленного в 2015 году.

Перенос, который обойдётся городу в 200 000 рублей, с жителями не согласовывался. Однако известно, что с ним давно вели борьбу местные сталинисты.

Литературный критик Галина Юзефович, у которой взяла комментарий "Газета", считает , что в Солженицыне слишком много неудобного: «Он не слишком хорошо сочетается, причем во всех своих ипостасях — и как разоблачитель преступлений сталинского режима, и как «неправильный» нобелевский лауреат, получивший премию в пику официальной советской литературе, и как политэмигрант, и как представитель взглядов, близких к русскому национализму».



