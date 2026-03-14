Администрация Трампа получит 10 миллиардов долларов за легализацию "ТикТок" в США

Когда после многочисленных отсрочек сделка по легализации китайской социальной сети "ТикТок" в США была заключена, представители администрации президента Трампа дали понять, что претендуют на премию от участников этой сделки. О готовности американской администрации получить почти $10 млрд вознаграждения от инвесторов, купивших американские активы "ТикТок", сообщил "Уолл-стрит Джорнал". Ещё в январе Oracle, Silver Lake и MGX заплатили Министерству финансов США около $2,5 млрд по итогам заключения сделки, в дальнейшем им предстоит в несколько этапов довести общую сумму выплат до $10 млрд.

В сентябре прошлого года Дональд Трамп намекал, что власти США претендуют на вознаграждение за организацию данной сделки, которая позволит социальной сети "ТикТок" продолжить работу на территории США. Предполагаемый размер вознаграждения он изначально назвал оправданным. Если учесть, что сами власти США оценивают американские активы "ТикТок" в $14 млрд, то размер вознаграждения на этом фоне выглядит впечатляющим.