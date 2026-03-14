 

Администрация Трампа получит 10 миллиардов долларов за легализацию "ТикТок" в США

 

Когда после многочисленных отсрочек сделка по легализации китайской социальной сети "ТикТок" в США была заключена, представители администрации президента Трампа дали понять, что претендуют на премию от участников этой сделки. О готовности американской администрации получить почти $10 млрд вознаграждения от инвесторов, купивших американские активы "ТикТок", сообщил "Уолл-стрит Джорнал". Ещё в январе Oracle, Silver Lake и MGX заплатили Министерству финансов США около $2,5 млрд по итогам заключения сделки, в дальнейшем им предстоит в несколько этапов довести общую сумму выплат до $10 млрд.

В сентябре прошлого года Дональд Трамп намекал, что власти США претендуют на вознаграждение за организацию данной сделки, которая позволит социальной сети "ТикТок" продолжить работу на территории США. Предполагаемый размер вознаграждения он изначально назвал оправданным. Если учесть, что сами власти США оценивают американские активы "ТикТок" в $14 млрд, то размер вознаграждения на этом фоне выглядит впечатляющим. 

 

 

 

 

Традиционно, консультанты, участвующие в организации сделок в США, претендуют не более чем на 1% от суммы в качестве вознаграждения за свои услуги. Чем больше сама сумма, тем ниже процент вознаграждения. В случае с "ТикТок" американские чиновники оправдывают большую сумму вознаграждения прямым и активным участием американского президента в подготовке сделки. Также при Трампе американские власти получили 10% акций Intel, а ещё он пообещал AMD и Nvidia разрешить их поставки ускорителей вычислений в Китай в обмен на 15% выручки от их реализации. 

 

» Доля американских подростков, которые находятся онлайн "почти постоянно", достигла 46%
» ТикТок удалил в США почти 400 000 видео из-за "языка ненависти"
» Mail.ru Group выкупила 48% акций «ВКонтакте» у UCP за $1,47 млрд
» В Societe Generale вошли российские олигархи?
» Китайцы купят "Удмуртнефть"
