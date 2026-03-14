Россиянка завоевала ещё одно золото Паралимпиады-2026

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золото зимних Паралимпийских игр в Италии, выиграв соревнования в слаломе.

Спортсменка представляет паралимпийский класс LW6/8-2 (поражение части руки). Также 13 марта бронзу в гигантском слаломе завоевал Алексей Бугаев, свою медаль он посвятил русскому народу.

В активе паралимпийской сборной России сейчас пять золотых, одна серебряная и три бронзовых медали, при том что вся сборная состоит из шести человек.

Россияне на Паралимпиаде-2026 выступают под флагом и гимном РФ.