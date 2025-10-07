ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской, Белгородской, Курской областях

В Херсонской области четверо мирных жителей погибли
на трассе между Заводовкой и Горностаевкой в результате целенаправленной атаки БПЛА по гражданским автомобилям, также ранен мирный житель 1952 г.р. в Новой Каховке, разрушена АЗС в Великой Лепетихе.
Многоквартирный дом повреждён (выбиты окна) в Старом Осколе Белгородской области, повреждены осколками 20 автомобилей. В Белгороде пожар на инфраструктурном объекте, повреждены легковые автомобили. В Стрелецком и Мощёном повреждены жилые дома и автомобили; в Мощёном ранены женщина и двое мужчин, ещё один человек ранен в Шебекинском округе.
В Рыльском районе Курской области беспилотник ВСУ атаковал трактор, ранены
двое мужчин.
Новую атаку беспилотников в ночь на вторник отразили в районе промышленной зоны в городе Дзержинске Нижегородской области, обломки повредили
здания и упали на территории предприятия.
В Ельце (Липецкая область) повреждены
автомобили и частный дом.
Аналитик, эксперт по безопасности Александр Колбин опубликовал в издании «Россия в международной политике» статью под названием «Пора ли Москве перестать бояться "Украины в НАТО"?». Колбин порассуждал об уже сложившихся отношениях Украины с Североатлантическим альянсом - Украина уже имеет вооружение НАТО и получает от альянса разведданные - и задался вопросом, "какое значение имеет формальность, когда практически все последствия угрозы (...) реализованы?". «В таком контексте требование о "нейтральном, внеблоковом статусе" Украины — противоречащее уже сложившейся (...) объективной реальности — будет, я думаю, также эволюционировать», — подытожил он.