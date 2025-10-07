ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской, Белгородской, Курской областях

женщина и двое мужчин, ещё один человек ранен в Шебекинском округе.

на инфраструктурном объекте, повреждены легковые автомобили. В Стрелецком и Мощёном повреждены жилые дома и автомобили; в Мощёном

(выбиты окна) в Старом Осколе Белгородской области, повреждены осколками 20 автомобилей. В Белгороде

В результате ударов ВСУ по объектам энергетики

Аналитик, эксперт по безопасности Александр Колбин опубликовал

в издании «Россия в международной политике» статью под названием

«Пора ли Москве перестать бояться "Украины в НАТО"?». Колбин порассуждал об уже сложившихся отношениях Украины с Североатлантическим альянсом - Украина уже имеет вооружение НАТО и получает от альянса разведданные - и задался вопросом, "к

акое значение имеет формальность, когда практически все последствия угрозы (...) реализованы?".