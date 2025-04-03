Фон дер Ляйен заявила о "стратегическом партнёрстве" со Средней Азией, чтобы "положиться друг на друга"

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сказал об увеличении в полтора раза за прошлый год количества выдворенных из России мигрантов и вынесенных решений о запрете их въезда в Россию. Также

в 2024 году в четыре раза возросло число признанных недействительными патентов у иностранных граждан.