 

Фон дер Ляйен заявила о "стратегическом партнёрстве" со Средней Азией, чтобы "положиться друг на друга"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о запуске "стратегического партнёрства" со Средней Азией. По её словам, это значит, что "мы можем положиться друг на друга, а в современном мире это важно как никогда". 

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сказал об увеличении в полтора раза за прошлый год количества выдворенных из России мигрантов и вынесенных решений о запрете их въезда в Россию. Также в 2024 году в четыре раза возросло число признанных недействительными патентов у иностранных граждан.

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APN.ru