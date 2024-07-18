Фон дер Ляйен вновь избрали председателем Еврокомиссии. Она обещала превратить ЕС в "оборонный союз" и поддерживать Украину до конца

Урсулу фон дер Ляйен вновь избрали председателем Еврокомиссии, за её кандидатуру проголосовал 401 депутат Европарламента из 720.

В своей предвыборной программе она пообещала оказывать "финансовую, политическую и военную поддержку" Украине "так долго, как это необходимо". По её мнению , именно так выглядит "лучшая инвестиция в европейскую безопасность".

В течение первых ста дней после переизбрания фон дер Ляйен намерена подготовить новый документ о будущем европейской обороны, поскольку её работа в следующие пять лет «будет сконцентрирована на создании настоящего европейского оборонного союза ».

Также она собирается продвигать в ЕС борьбу с расизмом, климатическую нейтральность, пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским) и искусственный интеллект.