Фон дер Ляйен вновь избрали председателем Еврокомиссии. Она обещала превратить ЕС в "оборонный союз" и поддерживать Украину до конца
- 18.07.2024, 15:45,
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Урсулу фон дер Ляйен вновь избрали
председателем Еврокомиссии, за её кандидатуру проголосовал 401 депутат Европарламента из 720.
В своей предвыборной программе она пообещала оказывать "финансовую, политическую и военную поддержку" Украине "так долго, как это необходимо". По её мнению
, именно так выглядит "лучшая инвестиция в европейскую безопасность".
В течение первых ста дней после переизбрания фон дер Ляйен намерена подготовить новый документ о будущем европейской обороны, поскольку её работа в следующие пять лет «будет сконцентрирована на создании настоящего европейского оборонного союза
».
Также она собирается продвигать в ЕС борьбу с расизмом, климатическую нейтральность, пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским) и искусственный интеллект.