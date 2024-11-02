Началась регистрация страниц и каналов с более чем 10 000 пользователей

На портале «Госуслуги» открылся механизм регистрации владельцев страниц в социальных сетях, на которые подписано более 10 тысяч пользователей. После идентификации каналы и страницы будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень.

Владельцу паблика необходимо заполнить форму, включив базовые сведения о канале. Заявке присвоят уникальные номер, который нужно будет разместить в описании страницы или закрепленном сообщении.

Если канал или страница не будут включены в перечень, рекламодатели не смогут размещать в них рекламу, другие каналы не смогут репостить их сообщения. Ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года.