 

Началась регистрация страниц и каналов с более чем 10 000 пользователей

 

На портале «Госуслуги» открылся механизм регистрации владельцев страниц в социальных сетях, на которые подписано более 10 тысяч пользователей. После идентификации каналы и страницы будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень.

Владельцу паблика необходимо заполнить форму, включив базовые сведения о канале. Заявке присвоят уникальные номер, который нужно будет разместить в описании страницы или закрепленном сообщении. 

Если канал или страница не будут включены в перечень, рекламодатели не смогут размещать в них рекламу, другие каналы не смогут репостить их сообщения. Ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года.

 


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APN.ru