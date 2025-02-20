Вышли интервью с жителями "вагончиков", которые Усков якобы построил вместо домов

После репортажа канала НТВ, где представитель канала снимает бани и гаражи в посёлке Ивановка в Марий Эл, демонстративно не находя в посёлке жилья, авторы канала "Дело Ускова" опубликовали фотографии
самих домов, а также интервью с обитателями домов. В числе прочих вышло интервью с жительницей дома, на фоне которого корреспондент НТВ делает репортаж о том, что домов в деревне нет, и интервью с хозяином каркасного дома, который корреспондент НТВ назвал "строительным вагончиком". Люди рассказали
, что они живут в этих домах со своими семьями либо постоянно, либо наездами, но даже в последнем случае в домах есть все условия для постоянного проживания (интерьер каркасного дома, названного "строительным вагончиком", также показан на видео).
Кроме того, 20 февраля в созданный 18 февраля телеграм-канал "Дело Ускова" закинули массу ботов
, чтобы число подписчиков превысило 10 тыс. и это привлекло внимание Роскомнадзора.