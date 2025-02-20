 

Вышли интервью с жителями "вагончиков", которые Усков якобы построил вместо домов

После репортажа канала НТВ, где представитель канала снимает бани и гаражи в посёлке Ивановка в Марий Эл, демонстративно не находя в посёлке жилья, авторы канала "Дело Ускова" опубликовали фотографии самих домов, а также интервью с обитателями домов. В числе прочих вышло интервью с жительницей дома, на фоне которого корреспондент НТВ делает репортаж о том, что домов в деревне нет, и интервью с хозяином каркасного дома, который корреспондент НТВ назвал "строительным вагончиком". Люди рассказали, что они живут в этих домах со своими семьями либо постоянно, либо наездами, но даже в последнем случае в домах есть все условия для постоянного проживания (интерьер каркасного дома, названного "строительным вагончиком", также показан на видео). 
Кроме того, 20 февраля в созданный 18 февраля телеграм-канал "Дело Ускова" закинули массу ботов, чтобы число подписчиков превысило 10 тыс. и это привлекло внимание Роскомнадзора.
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APN.ru