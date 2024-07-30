 

Дума приняла поправку, обязывающую блогеров-десятитысячников сообщать о себе в Роскомнадзор

Госдума приняла поправку, согласно которой блогеры с аудиторией не менее десяти тысяч подписчиков обязаны сообщать о себе в Роскомнадзор. Новые нормы будут касаться владельцев страниц в соцсетях и администраторов публичных каналов в мессенджерах: они должны будут направлять в Роскомнадзор сведения, которые позволят их идентифицировать. Какую именно информацию нужно будет предоставлять ведомству - правительству РФ ещё предстоит определить.

Если автор страницы в соцсети или на другом ресурсе не выполнит требование Роскомнадзора в течение суток, то владелец этого ресурса будет обязан заблокировать такую страницу.

 
Также во втором и третьем чтении принята поправка, запрещающая отправлять сообщения в мессенджерах с незнакомых номеров. Владельцы мессенджеров не должны будут допускать получение сообщений от собеседника, который не определен пользователем.
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