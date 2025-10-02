В Москве пройдёт фестиваль дружбы и согласия без русских; в МИД порассуждали о возможности освободить Ермека Тайчибекова

Россия и Казахстан обсуждают вопросы прав человека в специальных дипломатических форматах и уважительной манере, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, планируется ли обсуждение возможного освобождения или обмена правозащитника, выступающего за права русских в Казахстане, Ермека Тайчибекова.

«Что касается правочеловеческой тематики, у нас с казахстанскими партнерами имеются соответствующие форматы дипломатического диалога, который ведется во взаимоуважительной манере, разумеется, без вмешательства во внутренние дела друг друга».

В 2021 году в Казахстане суд приговорил Ермека Тайчибекова к семи годам колонии строгого режима по статье о разжигании межнациональной розни, поводом для уголовного преследования послужило его интервью изданию «Царьград», в котором он рассказал о распространении русофобских настроений и притеснении русских в Казахстане с одобрения местных властей. Тайчибеков обращался к российским властям с просьбой дать ему российское гражданство, однако получил отказ. Поводом стала неснятая судимость (Тайчибекова и ранее преследовали за "разжигание национальной розни" из-за его поддержки русских в Казахстане).

Ранее стало известно, что в Узбекистане арестовали пророссийского блогера и наградили заукраинского.

