 

В Москве пройдёт фестиваль дружбы и согласия без русских; в МИД порассуждали о возможности освободить Ермека Тайчибекова

5 октября в Москве пройдёт фестиваль «мира, дружбы и согласия», который организует Московский Дом Национальностей. Телеграм-канал "Многонационал" обратил внимание, что на афише сразу бросаются в глаза две вещи:
1. Отсутствие русских. Видимо, ради «мира, дружбы и согласия».
2. Регионы России представлены как отдельные государства. Таджикистан, Греция, Тува, Алтай, Якутия, Армения.
 

 

Россия и Казахстан обсуждают вопросы прав человека в специальных дипломатических форматах и уважительной манере, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, планируется ли обсуждение возможного освобождения или обмена правозащитника, выступающего за права русских в Казахстане, Ермека Тайчибекова.

«Что касается правочеловеческой тематики, у нас с казахстанскими партнерами имеются соответствующие форматы дипломатического диалога, который ведется во взаимоуважительной манере, разумеется, без вмешательства во внутренние дела друг друга».

В 2021 году в Казахстане суд приговорил Ермека Тайчибекова к семи годам колонии строгого режима по статье о разжигании межнациональной розни, поводом для уголовного преследования послужило его интервью изданию «Царьград», в котором он рассказал о распространении русофобских настроений и притеснении русских в Казахстане с одобрения местных властей. Тайчибеков обращался к российским властям с просьбой дать ему российское гражданство, однако получил отказ. Поводом стала неснятая судимость (Тайчибекова и ранее преследовали за "разжигание национальной розни" из-за его поддержки русских в Казахстане).

 

Ранее стало известно, что в Узбекистане арестовали пророссийского блогера и наградили заукраинского.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил азербайджанского президента Ильхама Алиева со "славным тридцатилетием установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Азербайджаном". При этом Мирзиёев назвал Алиева "вашим превосходительством".

