 

В Узбекистане арестовали пророссийского блогера и наградили медалью заукраинского

 

Власти Узбекистана арестовали по обвинению в разжигании межнациональной розни пророссийского блогера Азиза Хакимова.

Хакимову вменяют в вину высказывания о политике Узбекистана в отношении антисоветских деятелей столетней давности: Хакимов выступил против реабилитации лидеров басмачей. Но уголовное дело в отношении него было возбуждено по доносу проукраинского журналиста, отмеченного государственными наградами. Узбекские суды регулярно приговаривают к лишению свободы участвовавших в специальной военной операции граждан страны, а также пророссийских активистов. 

"Если брать правовую составляющую, то сейчас в Узбекистане готовятся увековечивать память жестоких убийц и террористов. Отряды басмачей были весьма примитивным аналогом запрещенного в России ИГИЛ и иных новоявленных террористических организаций", - считает Хакимов. Он также указал на намерение входящей в правящую коалицию в Олий Мажилисе (парламенте) республики Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») полностью запретить в стране советскую символику. По его мнению, подобные действия являются подготовкой масштабной кампании против России.

По статье "Пропаганда войны" Хакимову грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Пропагандой войны экспертиза по запросу Службы государственной безопасности Узбекистана посчитала фото времён Великой Отечественной войны с подписью «Вперёд на Киев!». 

Ранее Хакимов проиграл суд по делу о распространении ложной информации ректору Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Шерзоду Кудратходжаеву. Блогер был обязан выплатить штраф в 18,7 миллиона узбекских сумов (128,4 тысячи рублей). В феврале 2024 года Кудратходжаев назвал «идиотами или оккупантами» людей, живущих в Узбекистане и не знающих узбекского языка. 

Затем проукраинский узбекский блогер Никита Макаренко обвинил Хакимова в "нивелировании ценности независимости Узбекистана". Макаренко заявлял о существовании в Узбекистане некого "российско-фашистского подполья", которое хочет "вернуть колониальную власть, но мы этого не допустим". Эта деятельность Макаренко была оценена узбекским правительством: в 2025 году он получил от президента Узбекистана Шавката Мирзиеева медаль «Шухрат» за «большие заслуги в защите национальных интересов в глобальном информационном пространстве». Телеграм-канал "Многонационал" опубликовал скрины "общения" Хакимова с Макаренко, где проукраинский блогер заявляет о "недобитой русне в Ташкенте" - к этому высказыванию узбекское правосудие претензий не имеет.


