 

Посол Украины в Казахстане рассказал, почему украинцам важно убить как можно больше русских

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане Пётр Врублёвский в беседе с блогером Диасом Кузайыровым заявил буквально следующее:
«Стараемся убить как можно их [русских] больше. Чем больше мы убьём русских сейчас, тем меньше придется их убивать нашим детям. Вот и всё».
Эти заявления вызвали резко отрицательную реакцию русских Казахстана.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что "киевские нацисты" теперь говорят открыто о планах национальной чистки. 
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APN.ru