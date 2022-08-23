Посол Украины в Казахстане рассказал, почему украинцам важно убить как можно больше русских
- 23.08.2022, 10:27,
- Новости
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Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане Пётр Врублёвский в беседе с блогером Диасом Кузайыровым заявил
буквально следующее:
«Стараемся убить как можно их [русских] больше. Чем больше мы убьём русских сейчас, тем меньше придется их убивать нашим детям. Вот и всё».
Эти заявления вызвали резко отрицательную реакцию русских Казахстана.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила
, что "киевские нацисты" теперь говорят открыто о планах национальной чистки.