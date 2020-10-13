Дело Ермека Тайчибекова ведётся с вопиющими нарушениями

Дело арестованного казахстанского общественного деятеля и правозащитника Ермека Тайчибекова, выступавшего за воссоединение Казахстана и России, ведётся с вопиющими нарушениями. Как сообщил адвокат Ермека Тайчибекова Галым Нурпеисов, задержание стало для всех полной неожиданностью, и попасть к арестованному ему удалось только спустя сутки.





«Для меня стоило определенных усилий, чтобы попасть к нему, — рассказал адвокат. — Он мне объяснил, что когда его задержали, на него оказывалось психологическое давление. В частности, при первичном допросе, когда нельзя вмешиваться третьим лицам, зашёл человек, представившийся руководителем отдела, и сказал, что его (Тайчибекова – ред.) нужно публично расстрелять. Через некоторое время, когда закончился этот допрос, они вышли в коридор, там присутствовали оперативники, и этот человек также громко произнес: «Тебя надо публично расстрелять».





Тайчибеков написал заявление о том, чтобы отвели следователя, но это жалоба об отводе так и «растворилась», потерялась».





На этом нарушения не закончились. Адвокат отправил через электронную систему жалобу на имя прокурора об отводе следователя, приложив к нему копию заявления Тайчибекова, но до сих пор не получил ответа. Кроме того, защитника не пригласили на судебное заседание по избранию меры пресечения для его подзащитного: сейчас в связи с эпидемией подобные заседания происходят дистанционно, адвокаты выступают через мессенджеры в режиме онлайн, и адвокату должно было прийти, но не пришло уведомление об этом.





Делу даже до сих пор не дали квалификацию. "По своей практике знаю, если имеется состав преступления, когда адвокат входит, то, что по закону, по уголовно-процессуальному кодексу положено, то ему дают беспрепятственно: протокол задержания, квалификацию деяния. Уверяю вас, мне ни одного документа не дали, что навевает на мысли, что что-то здесь нечисто", — добавил Галым Нурпеисов.





Основанием для уголовного преследования Тайчибекова, предположительно, стало его интервью порталу Украину.ру, где тот критически высказался о проводимой властями Казахстана дерусификации страны.



