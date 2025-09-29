 

Конкистадоры вахтерства

Почему запретунство образца 2025 г. не имеет никакого отношения к правильному консерватизму и охранительству?

Консерватизм блокирует негативные изменения. Охранительство предупреждает угрозы.

Обычно консерватизм направлен против просвещенческого либерализма-социализма (по факту эти идеологии - одно и то же), который пытается переломать мир через колено, переустроить его в соответствии с неким ratio (чаще всего искусственным и вымышленным).

Запретунство - это нарушение сложившегося порядка вещей, в котором не было ничего угрожающего. Люди жили так, не тужили, ничего плохого не было, никому не мешали.

Запретун приходит и начинает всё ломать или угрожать ломкой. Нынешние запретуны обычно ссылаются на "традиционные ценности", однако заметим, что ни традиционные конфессии, ни традиционные институты не выступают с запретунскими инициативами. С ними обычно выступают какие-нибудь мутные депутатши-коммунистки, вчера еще шакалившие у американского посольства, или какие-то отирающиеся около государства мутные дельцы и прочие столь же мутные персонажи.

Запретун нарушает сложившийся и понятный (то есть рациональный в консервативном смысле) порядок и пытается на его место впихнуть искусственно сконструированную утопию.

Иными словами, запретунство - совершенно антиконсервативная, подрывающая основы порядка социальная технология. Технология введения стеснительных новшеств.

А что такое введение стеснительных новшеств? Это революционный радикализм, как мы знаем из истории. Это якобинство и большевизм.

И тут мы понимаем, что не случайно мы параллельно наблюдаем разгул неосоветчины, каковая прямо связана с запретунством. Квинтэссенцией советчины и одной из ключевых причин её невыносимости и её краха был именно "синдром вахтера". Но только сейчас всё еще хуже. Позднесоветский синдром вахтерства был пассивным. Сейчас же появились настоящие конкистадоры вахтерства.

Но самое отвратительное - то, что, будучи представителями левацки-обновленческой парадигмы, запретуны используют для оправдания своих мерзостей традиционные ценности. Леваки хотят утянуть традицию с собой в своем неизбежном крахе.

Именно поэтому долг каждого консерватора и традиционалиста всеми силами и средствами сопротивляться запретунству.
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

