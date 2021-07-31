 

По всему миру правые чаще выступают за уменьшение ковидорегуляций, чем левые

Согласно исследованию, проведённому Исследовательским центром Пью (Вашингтон) в семнадцати странах с развитой экономикой, люди правых взглядов почти повсеместно чаще оказываются противниками жёстких ковидорегуляций и выступают за меньшее вмешательство правительства в жизнь граждан.
Наиболее яркое расхождение между правыми и левыми обозначилось в США: за меньшие ограничения выступают 7% либералов -- и целых 52% консерваторов.
Схоже и в других странах: Австралия -- 6% левых и 27% правых; Германия -- 17% и 37%; Италия -- 12% и 29%; Канада -- 9% и 26%... даже в Швеции, где ограничения всё время оставались минимальными, 3% левых и 10% правых считают, что они должны быть ещё меньше. 

Единственной страной, которая не соответствует этому образцу, оказалась Греция: здесь за меньшие ограничения выступают 55% левых и 34% правых.
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