По всему миру правые чаще выступают за уменьшение ковидорегуляций, чем левые

Согласно исследованию , проведённому Исследовательским центром Пью (Вашингтон) в семнадцати странах с развитой экономикой, люди правых взглядов почти повсеместно чаще оказываются противниками жёстких ковидорегуляций и выступают за меньшее вмешательство правительства в жизнь граждан.

Наиболее яркое расхождение между правыми и левыми обозначилось в США: за меньшие ограничения выступают 7% либералов -- и целых 52% консерваторов.

Схоже и в других странах: Австралия -- 6% левых и 27% правых; Германия -- 17% и 37%; Италия -- 12% и 29%; Канада -- 9% и 26%... даже в Швеции, где ограничения всё время оставались минимальными, 3% левых и 10% правых считают, что они должны быть ещё меньше.





Единственной страной, которая не соответствует этому образцу, оказалась Греция: здесь за меньшие ограничения выступают 55% левых и 34% правых.