Депутаты поделят СМИ на традиционные и нетрадиционные

Депутаты Государственной Думы РФ собираются освободить «традиционные» СМИ от ответственности за распространение фейковых новостей. Новая поправка может быть внесена при втором чтении законопроекта о наказании за распространение недостоверной информации, сообщает сегодня «Интерфакс» со ссылкой на представителя Госдумы.





«Из-под действия законопроекта предполагается вывести традиционные медиа, режим регулирования которых на текущий момент достаточно эффективен против фейков», - цитирует агентство слова парламентария.





По какому именно критерию СМИ будут делиться на традиционные и нетрадиционные, и будет ли при этом учитываться лояльность действующей власти, чиновник не уточнил.





АПН следит за развитием событий.