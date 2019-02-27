 

Депутаты поделят СМИ на традиционные и нетрадиционные

Депутаты Государственной Думы РФ собираются освободить «традиционные» СМИ от ответственности за распространение фейковых новостей. Новая поправка может быть внесена при втором чтении законопроекта о наказании за распространение недостоверной информации, сообщает сегодня «Интерфакс» со ссылкой на представителя Госдумы.

«Из-под действия законопроекта предполагается вывести традиционные медиа, режим регулирования которых на текущий момент достаточно эффективен против фейков», - цитирует агентство слова парламентария.

По какому именно критерию СМИ будут делиться на традиционные и нетрадиционные, и будет ли при этом учитываться лояльность действующей власти, чиновник не уточнил.

АПН следит за развитием событий.
 
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