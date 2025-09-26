 

Самая высокая рождаемость в РФ - в Чечне, самая низкая - в Ленинградской области

Самый высокий суммарный коэффициент рождаемости в РФ по итогам 2024 года зафиксирован в Чечне, Тыве и Ямало-ненецком автономном округе, самый низкий - в Ленинградской области, свидетельствуют данные Росстата.

Так, по России суммарный коэффициент рождаемости (число детей в расчете на одну женщину) в 2024 году составил 1,4. С 2015 года показатель демонстрирует тенденцию к снижению. В 2012 году суммарный коэффициент рождаемости в РФ составлял 1,69, в 2013 году - 1,71, в 2014 году - 1,75, а в 2015 году - 1,78. Затем началось снижение: в 2016 году он был 1,76, в 2017 году - 1,62, в 2018 году - 1,58, в 2019 году - 1,5. В 2020 году показатель составлял 1,51, в 2021 году - 1,5, в 2022 году - 1,42, а в 2023 году - 1,41.

Наиболее высокие показатели по регионам зафиксированы в Чечне - 2,67, Тыве - 2,29, Ямало-ненецком автономном округе - 1,99. В Москве СКР составляет 1,46, в Санкт-Петербурге - 1,25. Самые низкие показатели характерны для Мордовии - 0,99, Севастополя - 0,99, и Ленинградской области - 0,88.



