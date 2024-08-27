С 2012 года рождаемость в российских сёлах снизилась на треть

Суммарный коэффициент рождаемости в российских селах за десять лет (считая с 2012 года) снизился на треть, сообщила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на Всероссийском форуме "Развитие малых городов и исторических поселений".

Суммарный коэффициент рождаемости по России в цело в 2023 году снизился до 1,41, тогда как в 2022 году составлял 1,42. При этом "село традиционно было основой роста численности населения в нашей стране, основой многодетности. Но с 2012 года ситуация начала ухудшаться. <...> За 10 лет суммарный коэффициент рождаемости на селе упал на треть. Несмотря на снижение, рождаемость на селе (1,575) в целом держится на том уровне, которого мы всей страной должны достичь к 2030 году, мы не должны допустить ее дальнейшее снижение", - сказала Баталина. Причины снижения показателей - отток молодежи в города и сокращение сельской инфраструктуры.

Суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2023 года в 41 регионе РФ ниже общероссийского (1,4), а в двух регионах (Севастополе и Ленинградской области) - ниже 1. Всего лишь в двух регионах РФ - и это Чечня и Тыва - рождаемость превышает уровень естественного воспроизводства - 2,1.

Уровень рождаемости на 15% выше в тех регионах, где созданы комфортные условия для жизни, работы и отдыха, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

