Заболеваемость ОРВИ в РФ в 2020 году оказалась на 4 млн случаев больше, чем в 2019-м

Около 22,7% жителей России переболели острыми респираторными инфекциями в 2020 году (зарегистрировано 33 млн случаев). В 2019 году переболело 20% населения, зарегистрировано 29 млн случаев острых респираторных инфекций. Среди всех острых респираторных инфекций 80% приходилось на неуточнённую этиологию.





На детей в 2019-м году пришлось около 70% случаев заболеваний, а в 2020 году - 53,6%. Заболеваемость ОРВИ в 2020-м году колебалась в зависимости от региона: от 598,16 на 100 тыс. населения в Чеченской Республике, 1674,14 на 100 тыс. населения в Ингушетии и 2 189, 39 в Краснодарском крае до в 38 790,56 на 100 тыс. населения в Архангельской области и 50 770,68 на 100 тыс. населения в Ямало-Ненецком автономном округе.

При этом заболеваемость гриппом в 2020 году составила 35,07 на 100 тыс. населения, а среди детей - 92,97 на 100 тыс. населения, ни один регион России в этом году не приблизился к эпидемическому порогу по заболеваемости гриппом.