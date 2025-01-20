 

Самая низкая преступность в РФ оказалась в Чечне, Ингушетии и Дагестане

 

По информации МВД РФ, как и в прошлом году, лидером рейтинга по наименьшей в РФ преступности стала Чеченская Республика. Там в 2024 году было зарегистрировано 17 преступлений на 10 тысяч жителей. На втором месте — Республика Ингушетия. Здесь 37 преступлений, а на третьем месте — Республика Дагестан с показателем 43 преступления на 10 тысяч жителей. Самый высокий уровень преступности зафиксирован в Карелии, Ненецком автономном округе и в Республике Алтай. Так, в 2024 году в республике зарегистрировано более 200 преступлений на 10 тысяч жителей.

Всего за 2024 год в стране было зарегистрировано 1911,3 тысячи преступлений. Это на 1,8 процента меньше, чем за 2023 год. 

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