Число детей, родившихся в РФ в 2020 году, минимально с 2002 года

Число родившихся в РФ в 2020 году детей стало минимальным с 2002 года, следует из данных Росстата. Оно снизилось до 1 млн 435,8 тыс. человек с 1 млн 484,5 тыс. человек в 2019 году. В 2002 году родилось всего 1,397 млн детей. Максимальное же число детей родилось в 2014 году (1,953 млн), после этого число рождений снижалось.

В то же время смертность в России по итогам 2020 года оказалась на 17,9% выше, чем в 2019 году, причём только 31% от этой добавочной смертности составляют умершие с ковидом.

Россия -- далеко не единственная страна, которая в минувшем году продемонстрировала падение рождаемости и рост смертности. Например, в Польше в 2020 году самый высокий уровень смертности за период со Второй мировой войны, при этом отмечается низкая рождаемость.

Население Польши составляет более 38 млн человек, в прошлом году здесь скончались 486,2 тыс. человек, было зафиксировано 357,4 тыс. рождений (для Польши это самый низкий показатель с 2005 года).

Резкое снижение рождаемости произошло в Италии: ровно через девять месяцев после того, как в стране был введён первый жёсткий карантин, рождаемость упала на 21,6%; всего в 2020 году на свет появились 420 000 детей, и это самый низкий показатель с момента объединения страны в 1861 году.



