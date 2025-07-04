 

ИИ провоцирует скачки потребления электроэнергии по всему миру, в РФ призвали регулировать ИИ

Компания Hitachi Energy, крупнейший в мире производитель трансформаторов, призвала правительства принять меры по сдерживанию резких перепадов мощности, потребляемой технологическими компаниями при обучении ИИ. Это необходимо, чтобы гарантировать стабильность сетевой инфраструктуры. Глава Hitachi Energy Андреас Ширенбек отметил, что «ни одной другой отрасли не позволено столь нестабильное использование электроэнергии, как сектору ИИ». 
«Центры обработки данных ИИ очень, очень отличаются от офисных центров обработки данных, потому что они действительно подвержены скачкам. Если вы запустите свой алгоритм ИИ для обучения и предоставите им данные для обработки, они достигнут пика за считанные секунды и будут в 10 раз больше, чем обычно».
 

 

 

Ширенбек, ранее управлявший немецкой энергетической группой Uniper, одним из первых поднял тревогу по поводу больших пиков и спадов спроса, вызванных алгоритмами ИИ. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что потребление электроэнергии ЦОД удвоится до 945 тераватт-часов к 2030 году. Это больше, чем мощность, потребляемая такой страной как Япония. Ирландия и Нидерланды уже ограничили разработку новых ЦОД из-за опасений по поводу их влияния на электросеть.

 

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина призвала к скорейшему регулированию ИИ, поскольку "это уже создает риски и сложности для многих людей. Если сейчас технологии искусственного интеллекта пока только развиваются, пройдет два-три года - и видео, и голос отличить от реального уже будет невозможно. И если мы не начнем регулировать это сегодня, перспективы будут довольно печальные". Мизулина закладывает срок в "два-три года", однако это уже происходит: по данным издания Cyber Media, 90% современных фейков стали визуально неотличимы от реальности. В 2024 году мошенники использовали поддельное видео гендиректора одной горнодобывающей компании с "приказом" о срочной продаже активов. Результат — обвал акций компании на 30% за час. 
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