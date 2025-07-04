ИИ провоцирует скачки потребления электроэнергии по всему миру, в РФ призвали регулировать ИИ

«Центры обработки данных ИИ очень, очень отличаются от офисных центров обработки данных, потому что они действительно подвержены скачкам. Если вы запустите свой алгоритм ИИ для обучения и предоставите им данные для обработки, они достигнут пика за считанные секунды и будут в 10 раз больше, чем обычно».

Ширенбек, ранее управлявший немецкой энергетической группой Uniper, одним из первых поднял тревогу по поводу больших пиков и спадов спроса, вызванных алгоритмами ИИ. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что потребление электроэнергии ЦОД удвоится до 945 тераватт-часов к 2030 году. Это больше, чем мощность, потребляемая такой страной как Япония. Ирландия и Нидерланды уже ограничили разработку новых ЦОД из-за опасений по поводу их влияния на электросеть.