ИИ провоцирует скачки потребления электроэнергии по всему миру, в РФ призвали регулировать ИИ

Ширенбек, ранее управлявший немецкой энергетической группой Uniper, одним из первых поднял тревогу по поводу больших пиков и спадов спроса, вызванных алгоритмами ИИ. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что потребление электроэнергии ЦОД удвоится до 945 тераватт-часов к 2030 году. Это больше, чем мощность, потребляемая такой страной как Япония. Ирландия и Нидерланды уже ограничили разработку новых ЦОД из-за опасений по поводу их влияния на электросеть.
Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина призвала к скорейшему регулированию ИИ, поскольку "это уже создает риски и сложности для многих людей. Если сейчас технологии искусственного интеллекта пока только развиваются, пройдет два-три года - и видео, и голос отличить от реального уже будет невозможно. И если мы не начнем регулировать это сегодня, перспективы будут довольно печальные". Мизулина закладывает срок в "два-три года", однако это уже происходит: по данным издания Cyber Media, 90% современных фейков стали визуально неотличимы от реальности. В 2024 году мошенники использовали поддельное видео гендиректора одной горнодобывающей компании с "приказом" о срочной продаже активов. Результат — обвал акций компании на 30% за час.