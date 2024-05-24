Стоит ли смотреть фильм «Майор Гром. Игра»

При всех «но» мне всё-таки понравился первый «Майор Гром» - нескрываемо клишированный под американские комиксы, и всё же симпатичный. Прежде всего, благодаря подбору актёров (далеко не в последнюю очередь включаем сюда город Петербург) и какой-никакой самоиронии. Первый фильм говорил прямо: ну да, комикс. Ну да, закос под американцев. Но ведь хорошо же сделано, а? И можно было ответить: да, неплохо.





Для продолжения этого уже не хватило. Актёры – в первую очередь, Петербург – по-прежнему отыгрывают добросовестно. Я вообще, когда смотрю фильмы, где «место действия – Петербург», чувствую горечь от того, что такой относительно сохранный город у нас в стране остался один. Но и удовольствие, конечно, тоже. Вот только этого уже не хватает, ребята. Нужно что-то большее. И под большим я не имею в виду «больше мельтешения, взрывов, бестолковой беготни и психоза».

В этом отношении «Майор Гром. Игра» немного смахивает на загубленный британский сериал «Шерлок». Очень симпатичное начало – и чем дальше, тем больше того самого психоза. Раздутого пафосного сюрреализма на пустом месте. «Майор Гром» в этом отношении ещё не до конца раскочегарился, но задел на продолжение (а он, увы, там есть) не оставляет сомнения, что фантазия сценаристов встала именно на эти рельсы.

Рассказать ли вам, о чём фильм? Если вы всё-таки намерены смотреть – дальше не читайте. Итак, я вас предупредила. Фабула такая: уважаемые западные партнёры пытаются всучить дорогому российскому государству супернавороченные интеллектуальные дроны, которые заменят обычных человеческих полицейских. Дорогое государство в порыве неизбывной любви к западному партнёрству и оптимизации ведётся на явно мошенническую схему и подписывает контракт. Затем оказывается, что, когда городу угрожает настоящий злодейский злодей, дроны могут быть быстренько деактивированы и превратиться либо в груду мёртвых железяк, либо вообще во врагов. Ну и, конечно, геройские герои – из них майор Гром первый – приходят на помощь.

В таком щадящем изложении сюжет выглядит даже симпатично. Я, пожалуй, если бы прочитала такое – пошла бы посмотреть. Мне нравятся истории про то, как облажались технологии. Всё дело в том, как это сделано. А сделано это удушающе занудно. Причём – удивительная штука – занудно не из-за отсутствия экшена, а из-за переизбытка такового. Хочется сказать: «Ну достали вы уже своими взрывами и своей разудалой психиатрией, ребята. И дерутся так в индийском кино, а не в нормальном». Или уж они это на компьютере рисовали – я не знаю. Компьютерная графика в фильме бьёт ключом, но жанр, наверное, это и предполагает.

На фоне занудного психотического экшена как-то уже сквозь пальцы смотришь на то, что государство, которое сперва создало проблему, потом оказалось на самом деле хорошим. Пусть его будет хорошим, раз так хочется. Но пусть хоть, что ли, западные партнёры будут по-настоящему плохими. Кстати, английский язык у них плохой, ну нельзя в кино говорить с таким тяжёлым акцентом. Или это страшная месть за постоянное коверканье русской речи в голливудских фильмах? Так или иначе, линия партнёров начинается весьма угрожающе, а обрывается невнятно. И можно ожидать, что в продолжении дорогое государство снова заключит с ними какой-нибудь феерический контракт.

В итоге антагонистом оказывается не очень понятно, кто, -- а главное, непонятно, почему. Вот это – совсем непонятно. «Почему всё это снято». «Почему я это посмотрел». «Почему Хабенский в роли психиатра». «Почему тут вообще психиатр». «Отстаньте уже все от нас с вашей психиатрией, снимите уже нормальный экшен, где всё понятно с мотивацией и где враги – это враги, а государство видит хотя бы на два шага вперёд и не позволяет водить себя за нос».