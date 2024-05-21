О роевом поведении активистов и блоггеров

В этой редакционной колонке хочется коротко высказаться о механизмах роевого и стайного поведения активистов и блоггеров, двигающихся в заданном трендом направлении и своим движением также создающих тренд.

В живой природе широко известен процесс подобного движения - можно вспомнить тучи комаров, рои пчёл, стаи птиц. Со стороны их слитная активность кажется результатом направленной воли объединённого сверхсущества и вызывает определённый трепет.

Однако, учёные, путём компьютерного моделирования, установили, что, в большинстве случаев, это – процесс децентрализованный, а величественные, иногда даже пугающие эффекты как бы осмысленного поведения стаи получаются путём довольно механической отработки каждой из птиц совсем простых правил, доступных даже примитивному мозгу маленькой птички.

Не таковы ли блоггеры и простые читатели сети Интернет, ограничивающиеся написанием комментариев? Хочется всё же верить, что это – не так, и что пользователи Интернет – мыслящие, и сложно организованные существа, имеющие свой обоснованный взгляд на этот мир. У нас есть аргументированные доказательства этого факта, мы поговорим о них позднее.

Пока же, для развития темы, отметим, что процесс, аналогичный мурмурации, только на плоскости, демонстрируют также вольготно пасущиеся козы и бараны. Эти животные, впрочем, более сложны в части психической – в стадах есть определённая иерархия лидеров, и, в определённые моменты, они могут направленным образом придать стаду движение – например к новому пастбищу. Опять же, аналогию подобного поведения с поведением блоггеров мы считаем, скорее, несправедливой и упрощённо-манипулятивной.

Человек, кстати, научился "взламывать" стадное движение таких животных. Например, для овечьих стад принято направлять впереди вожака-козла, а сзади – некоторое количество пастушьих собак. Таким образом удаётся направить движение животных в нужном пастухам направлении. Тут аналогия с блоггерами становится ещё более напрашивающейся и у нас тянется рука вспомнить некоего С.Б.Пархоменко и всякого рода неформальные "моральные комитеты", давившие на нравственные чувства окружающих в части рукопожатости. Но и тут мы отвергаем эту соблазнительную аналогию. Хотя, не будем спорить, её можно было бы распространить на определённое меньшинство, но вовсе не на весь контингент пользователей сети Интернет.

Поговорим о реалиях.

Разумеется, все перечисленные выше эффекты в социуме есть и в той или иной степени проявляются в восприятии широких масс. Более того, регулярно находятся всякого рода интересные люди, которые пытаются эксплуатировать эти эффекты в своих, как правило относительно эгоистических целях.

Однако, к счастью, в человеческом обществе выработаны несколько крайне полезных механизмов, которые ограничивают подобную активность.

Среди этих механизмов можно назвать:

- взаимный обмен информацией

- её анализ и критическую оценку, в части достоверности и источника происхождения

- и, самое интересное, рынок.

Да-да, тот самый "рыночек", который "порешает вообще всё" в сладких мрiях как-бы либералов (как-бы, т.к. к реальному либерализму эти люди, обычно, не имеют особого отношения). Если применять его к относительно однородным продуктам – сравнительная оценка рыночного спроса – это реально очень хороший способ понять что-то о качестве, востребованности продукта.

Перейдём, наконец, к конкретике.

Аналогии в части описания широких масс пользователей интернет как стаи дроздов или стада баранов в принципе для всех очевидны и более-менее понятны. Для пропагандистов и пиарщиков они весьма и весьма соблазнительны, в частности тем, что такую схему легко "продать" заказчику. Мол, создаём искусственное движение в умах целевой аудитории и вперёд – она сама пойдёт куда нам надо, и дальше всё снесёт на своём пути.

Беда (для таких пиарщиков) и счастье (для всех остальных) состоит в том, что такие фокусы ещё как-то работают на историях, оторванных от конечного потребителя подобного информационного материала.

Когда они применяются по тем вещам, с которыми потребитель сталкивается непосредственно и напрямую – голословный информационный полив перестаёт работать очень быстро, становясь по силе равным обычной рекламе.

А что реклама? Само собой, она вполне способна представить кусок говна конфеткой или, наоборот, конфетку куском говна. Но для поддержания подобного эффекта на длительный период времени от рекламщиков требуются всё возрастающие усилия – все больше объём работы, размещений, бюджетов... Потому что потребителей обмануть не удаётся. Если человек получает для себя какой-то продукт бесплатно (как это, обычно, происходит с большинством продуктов политической пропаганды) он ещё может как-то его потреблять и считать за нормальный.

Как только встаёт вопрос о том, готов ли потребитель не просто "голосовать рублём", но оплачивать потребляемый информационный продукт по полной себестоимости – раз...два... и рыночек решает.

Для редакции АПН это не то чтобы вопрос критический, но, скажем так, имеющий некоторое личное измерение. Длительное время мы конкурировали в медийном поле с целом рядом оппозиционных либеральных изданий, которые искусственно накачивались деньгами политических спонсоров, действовавших не на основе рыночных, а на основе политических соображений. И велись они, зачастую, не журналистами, а политическими активистами, маскирующимися под профессионалов пера, но таковыми не являющимися.

Не будем тыкать пальцем в многочисленные издания, ныне то ли закрытые, то ли признанные иностранными агентами или нежелательными организациями.

Отметим только, что при сменившихся политических обстоятельствах мы видим, что потребитель этих информационного продуктов не склонен поддерживать их рублём настолько, чтобы те хотя бы выживали. Потому и читаем через день печальные и заунывные пения уникальных журналистских коллективов (tm) – "дорогие читатели, дайте денег, а то кушать хочется".

Прямо скажем, не видим, чтобы давали столько, чтобы хоть кто-то из выехавших за пределы России команд пиарщиков, маскирующихся под "независимую журналистику" оказался способен выживать в рыночных условиях.

Или садятся буквально на деньги западных фондов, в большинстве своём также заехавших в России в статус нежелательных организаций или закрываются, разваливаются. Делать в долгую проект в сфере журналистики нужно ещё суметь.

Ну и попытки устраивать "нативную рекламу" в виде организованного негативного pr-полива российских проектов, как это, например, происходило с игрой "Смута", как это происходит сейчас с пророссийским игровым кино, в кои то веки финансируемым из государственных фондов со стороны этой публики запускаются по всем канонам политического пиара.

И, как все аналогичные попытки поиграть в полит-пиар на конкурентном рыночном поле – стремительно проваливаются.

С той же "Смутой", как мы увидели по приведённой ссылке, какие-то умники сначала, под видом народного возмущения, выгрузили килотонны типовых негативных копипаст-комментов в социальных сетях, а потом запустили довольно однотипные и заунывные ругательные статьи в пачке "оппозиционных СМИ" теперь уже зарубежных, которые сроду о компьютерных играх не писали.

Мы пишем "оппозиционное СМИ" в их отношении в кавычках, потому что настоящее оппозиционное СМИ – это АПН, а эти издания – чем дальше, тем быстрее переходят в разряд спонсируемых сливных бачков для полит-PR.

Так вот. "Внезапное" синхронное обращение целого ряда зарубежных русскоязычных СМИ к тематике, по которой они, до сих пор, не особенно публиковались, ещё можно списать на величие момента в виде релиза флагмана российского игростроя (смайл)... Но вот синхронность их тезисов с массовой и заведомо заказной бомбардировкой соцсетей повторяющимися по тексту комментариями - уже совсем сложно объяснить через свободный выбор темы журналистами.

Прошёл месяц, полтора – им мы видим, что та часть претензий, которая была мелкой и технической разработчиками игры исправлена.

А та часть, которая была масштабной и содержательной... внезапно либо оказывается чистой вкусовщиной, либо выглядит очень искусственно.

Продажи самой "Смуты", тем временем, по нашим сведениям идут весьма достойно, на уровне лучших результатов в их сегменте игрового рынка. То есть массовый читатель политический pr-полив, как минимум просто проигнорировал.

Дотошный читатель, добравшись до конца этого лонгрида, конечно спросит – а как проверить, может журналисты этих СМИ искренне заблуждаются?

А очень просто. Берём, перелистываем их статьи и видим один, систематически проводимый ими принцип – любой медийный проект, финансируемый тем же ИРИ, будь то компьютерная игра, фильм или что угодно ещё они упоминают только в негативном ключе и в достаточно близком интервале времени.

Любой политически окрашенный с позволения сказать продукт, как, в частности, совершенно позорную с точки зрения геймплея Индику эти СМИ превозносят, причём буквально в одних и тех же выражениях.

По удивительному совпадению, всплески негатива в СМИ синхронизируются с волнами негатива в соцсетях, всплески похвал всяким трэш-продуктам – тоже.

Ну то есть мнений нет, естественного рассинхрона личных оценок художественных произведений – нет, а идёт отработка темника.

Только вот политические активисты-журналисты и платные блоггеры могут сколько угодно изображать собой специально обученных козлов впереди стада баранов.

Те, кого они держат за баранов в основной своей массе за ними давно уже не идут. Потребители умнее избирателей.

Массе избирателей ещё можно как-то методами полит-PR заморочить голову, убедив проголосовать за всяких фриков на выборах, так как голосование – это не потребительский, а политический выбор, тут мгновенный фидбэк малореален.

В случае потребительского рынка такие фокусы не проходят. Ты можешь сколько угодно писать в своей редакционной колонке, что интересный и прикольный исторический боевик с прекрасной графикой – это ужас-ужас, "потому что там много текста", а симулятор ходьбы в тошнотных декорациях – это такой "артхаус", который должен нравится любому "мыслящему" читателю.

Но если массовому игроку игрушка не зашла – любые политически окрашенные камлания его не заставят сменить своё мнение.

Ситуация весьма схожа, кстати, со старой ситуацией с современной русской литературой. В то время как узкая группа самоназначенных и по умолчанию – либерально-оппозиционных "кураторов" объявляла выбранных по тусовочным принципам питомцев лицом современной русской литературы, массовый читатель предпочитал "большой прозе" современную русскую фантастику.

Стоило этим "кураторам" после начала СВО организованно умотать за рубеж, стоило прекратить искусственную подпитку "большой литературы" (т.е. претенциозной и часто политически окрашенной занудени) деньгами спонсоров – продажи упали в ноль. Просто в ноль. Их нет.

А массовые продажи русской фантастики идут.

Также как вполне успешно идут профинансированные государством проекты – те же фильмы, например, делают массовые сборы.

В этом месте лонгрида должен быть, наверное, какой-то масштабный вывод, но оставим его читателю.

Лишь коротко отметим, что потребителя довольно сложно сагитировать купить откровенное дерьмо, а успешно агитировать его покупать дерьмо постоянно просто невозможно – те каналы "рекламы", которые пытаются это делать очень быстро потеряют доверие и вся эта движуха очень быстро и очень резко окажется экономически неэффективной.

Бог не фраер, потребитель – не баран.

С чем мы представителей "уникальных журналистких коллективов", после начала СВО серой массой перебежавших в Прибалтику, Грузию, на Кипр и в Германию и поздравляем.