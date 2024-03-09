 

"Онегин" Сарика Андреасяна: "спасибо, что живой"

Посмотрела андреасяновского "Онегина".
К счастью, не могу сказать, что это плохо. Несмотря на избыточную театральность, местами глупые проколы (самый режущий слух — это когда Онегин княгиню называет "княжной", просто кошмар) и неидеальный подбор актёров, в целом это неплохо.
— Обошлись без экспериментов в сюжете (уже большой плюс).
— Достойное музыкальное сопровождение (композитор Георгий Жеряков).
— Красивые виды русской природы (увы, не без хромакея).

По актёрам: Онегин и Татьяна — в общем, хорошо (Онегин выглядит существенно старше своих лет, но это кое-как можно списать на то, что в соответствии с повествованием он по состоянию души много старше своих лет); помещица Ларина и Ольга — хорошо; Ленский — совершенно невозможно поверить, что ему восемнадцать лет (а в фильме это ещё и подчеркнули, хотя спокойно можно было не подчёркивать, и избежали бы очевидного ляпа); муж Татьяны — совершенно невозможно поверить, что он генерал. И снова в фильме это ненужным образом подчёркнуто: произносится фраза про "звон шпор раздался", хотя человек выглядит на сто процентов штатским, и никаких шпор у него явно нету в помине.
Ещё один "мискастинг" — деревенская усадьба Онегина. Она выглядит как дворец (и на самом деле и есть дворец). Это, уж извините меня, гротескный перебор, который никак не вяжется с образом онегинского дяди, который "деревенский старожил, лет сорок с ключницей бранился, в окно смотрел и мух давил".

Но в целом: "спасибо, что живой". В том смысле, что — всё-таки не зарезали шедевр русской литературы. Хотя ещё года три назад запросто могли бы; и сейчас во время просмотра иногда прямо виделось, как сценарист удерживает шаловливые ручонки. 

Между прочим, я поняла единственную вещь, которая всегда смущала меня в "Онегине". Это фраза Татьяны, сказанная при заключительном объяснении с Онегиным: "Я вас люблю, к чему лукавить". Ну не могла я поверить, что она его действительно любит. А должна была верить: Пушкин в принципе не склонен к обману и заслуживает, чтобы ему верили.

Теперь я понимаю, что, когда Татьяна это говорит, она чувствует, искренне, любовь — но любит не Онегина. Она любит и жалеет себя, ту, которая была "моложе и лучше". А Онегин — это напоминание о той хорошей девушке, "триггер". Вот он встретился с ней, написал, всколыхнул чувства. И она действительно ощутила любовь — но не к нему, а (не отдавая себе в этом отчёта) к сильному чувству, которое вряд ли повторится в её жизни, и к неслучившемуся. Так что всё правильно закончилось. И хоть фраза "я вас люблю, к чему лукавить" вводит читателей в заблуждение, Пушкин ни в чём не обманул.
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