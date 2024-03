Россию тестируют инфопробросами

Сначала о психологии отмалчивающихся гуманитариев.Профессор политологии Андраник Мигранян убежден в том, что надо будет исправить и ошибку Иосифа Сталина. Речь идет отерриториях Галиции, которые, помнению эксперта, ненадо было включать всостав СССР, т. к. «это раковая опухоль, которая способствовала распаду Советского Союза. «Эти земли надо отдать частями тем государствам, в которых они и находились»,— объяснил профессор. По словам Миграняна, венгры и румыны также могут взять «свое», а часть Украины отойдет Польше. «Они должны понять, что для украинцев жизнь вСССР и России— это был рай... - заключил Мигранян.





Вот моё мнение на этот счёт.

Проблема не во мнениях публичных гуманитариев мира с разных сторон баррикад. Проблема в наблюдательной пассивности тех бывших публичных гуманитариев, которые умолкли. После определённости с любым исходом эти молчуны активизируются и начнут опять "смело" писать свои статьи и толстые "правильные" книжки... Такова психология отмалчивающихся российских гуманитариев. От таких гуманитариев-дармоедов никогда нет прока для государства. Политолог-профессор Мигранян не из них! Он не отмалчивается. Это его убедительная и ответственная позиция!.. Несколько стран НАТО рассматривают возможность отправки на территорию Украины своих войск в рамках двусторонних соглашений с Киевом. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам заседания словацкого совета безопасности. «Стратегия Запада на Украине провалилась. Но я хочу быть конструктивно подготовлен, несмотря на то что от тем, о которых мы говорили, идет мороз по коже. Из этих тезисов следует, что группа стран НАТО и ЕС обдумывает, что на базе двусторонних соглашений отправят на Украину своих военных»,— приводят СМИ слова Фицо.





Вот мои замечания на этот счёт.

1. "Рассматривают возможность..." - такая формулировка, вышедшая в СМИ в тираж является лишь инфопробросом с целью тестирования и наблюдения за реакцией России. Это пока ни о чем.

2. Нечто произойдёт тогда, когда на это отреагирует Кремль. А реакции не будет. Тема будет забыта, так как это только инфопроброс. Наблюдайте.

Санкции США и точка невозврата: психология игр и симулякров.

Платежи из российских подсанкционных банков больше не принимаются тремя крупнейшими финорганизациями Китая, но если против российского банка не введены западные санкции — проблем нет, узнали «Известия».

Китайские банки Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China перестали принимать платежи из российских подсанкционных финансовых организаций,сообщил«Известиям» гендиректор УК «Первая Группа» Алексей Порошин и коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский, а также близкий к крупному бизнес-объединению источник.

Банки ICBC и CCB отклоняют все поступающие от подсанкционных банков платежи, независимо от того, какая используется система межбанковских переводов — SWIFT, российская СПФС или китайская CIPS, сообщил собеседник издания в российском банке. Китайские банки объясняют ситуацию внутренней политикой компаний. Источник отметил, что ограничения были введены даже до начала 2024 года.





Вот мои замечания на этот счёт:

1. Ряд крупных российских банков открыли свои представительства в Китае, что сильно облегчает отправку платежей, отмечает Иванинский. К примеру, в ВТБ подтвердили: через филиал в Шанхае нет изменений в условиях проведения расчетов — с точки зрения местного законодательства, ВТБ в Шанхае — самостоятельный китайский банк, проводящий платежи между двумя странами в обеих валютах.

2. Неподсанкционные работают нормально.

3. В крайнем случае, будут открываться в России новые банки. Если отработать упрощённую технологию открытия то можно это делать хоть каждый день.

4. Узнал, что в Российском экспортном центре, что ситуация сама по себе не создает угрозы «логистического коллапса», хотя произошедшее и является негативным сигналом. «Chouzhou Commercial Bank — крупный банк, но им не ограничивается перечень банков-получателей в Китае для направления валютных платежей. С Россией работают многие китайские банки.

5. Обходы найдут. Тем более сейчас во времена крипты! Гегемон создал условия для всяческих игр во всём мире. П это степень свободы, не позволяющая ограничивать другие международные экономические субъекты.

6. Параллельность будет не только в импорте, его и в банковской сфере. На то есть условия.

7. Конечно, пока Китай самостоятелен в своем регионе и похоже уже считает Россию зоной своего влияния. Но отлично понимает, что слабоват тягаться с США и его союзниками в Европе. Китай играет на этот счёт. И обхитрит США.

8. Но нужно помнить, что это не китайцы - наши, а мы может стать зависимыми от Китая.

9. Неужели, стоит только США свистнуть и все даже "дружественные" страны закручивают РФ гайки?! Глобализм невозможен, отстроить единую систему отключений мира невозможно. Тем более, у стран которые имеют либо значительные мировые реальные нефтегазовые сырьевые (Россия), либо значительные дешёвые человеческие и трудовые ресурсы (Китай).





Вышеприведеная практика обхода искусственных американских санкций Россией и Китаем - это сущностные процессы мира, а не доброта США, которые не усиливают санкции. В действительности США не могут обуздать Китай и России. В Китай и Россию уже вошли технологии, которые стремятся выйти на уровень самодостаточности. Точка невозврата пройдена.





А теперь об образе будущего России.

Вице-премьер — глава минпромторга РФ Денис Мантуров пошутил над сообщениями западных СМИ о том, что Россия находит чипы для своей военной техники, вынимая и из бытовой техники. По его словам, при таком подходе россияне уже давно бы остались без холодильников и стиральных машин.

Что касается материалов, сплавов — здесь у нас оперативно отрабатывается с базовыми отраслями промышленности, они справляются с запросами и поставки осуществляются ритмично. А что касается электронной компонентной базы из холодильников, из стиральных машин. А как наши западные, в кавычках, партнеры говорят о том, что „так и русские вооружение делают, выковыривают из стиральных машин, бытовой техники". Я так на секунду задумывался, это же сколько стиральных машин нужно перелопатить, у всех бытовых хозяйств не останется ни холодильников, ни телевизоров, ни стиральных машин. Поэтому наша оборонка в основном подпитывается с бытовой техники»,— приводят СМИ слова Мантурова.





Вот мои замечания и размышления на этот счет:

Только на основании реальной российской технологической и научной самодостаточности, которая не будет понтами, можно будет говорить о молодёжи и о будущем России. Только в этом случае молодёжь не будет с симпатией глядеть за рубеж и недооценивать своё Отечество и свою Родину. Только в этом случае молодёжь трудно будет ориентировать тлетворными западными и зарубежными зарисовками имиджа России. И конечно, этому реальному высокому технологическому уровню и научному уровню России должна будет соответствовать вузовская образовательная систем, наука, мощная сеть утраченных проектных институтов. А времени для этого у России не так много!





Все эти проблемы должны будут решаться в условиях ситуации мировой трансформации, трансформации внешнеполитической и внешнеэкономической ситуации России. И это не так просто. Если эта проблема будет решена, то это и будет истинной победой. Всё остальное вторично. Выше приведены необходимые контуры и механизмы формирования будущего России. Необходимые, но не достаточные.





В противном случае, всем распорядится время и смена поколений, которое будет ориентировано установками Ггемона и Запада, далёкими от имманентного и самодостаточного развития России. И будет ли в это время Россия как нынешнее образование - это вопрос? Необходима мобилизация в вышеприведенном мною направлении. Победа в руках эволюции развития технологий. Но при этом необходимо помнить, что голый уровень развития быта и бытия человека не сможет перевоспитывать деструктивность человека. Человек проживающий в комфортных условиях автоматически не теряет свою деструктивность.





Слова пацанов теперь можно кушать. А что тем временем творит наша творческая молодёжь?

Звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» нурлатец Рузиль Минекаеви Леон Кемстач запустили в России продажу чипсов под названием «Эу, пацан». Продукция распространяется в сети магазинов X5, на упаковках крупным планом изображены лица их героев в сериале — Марата и Пальто. По данным справочного сервиса «Контур.Фокус», продукция реализуется под юридическим лицом ООО «Эу, пацан!» — оно зарегистрировано в конце декабря 2023 года в Москве. Уставной капитал компании составляет 100 тыс. рублей и разделен между пятью учредителями. Из них 25,2% принадлежит Виталиусу Паулюсу, еще 25,2% — Алексею Клочкову и в равных долях по 16,5% — Владимиру Котенко, Минекаеву и Лауре Кемстач — матери исполнителя роли Пальто (ему только 15 лет). Директором общества выступает Владислав Паулюс.

"Паулюс, Клочков и Котенко помогают звёздам запускать товары массового потребления. Они известны запуском бизнеса популярного российского YouTube - блогера Влада Бумаги — производства чипсов под названием Lava-Lava и продукции Easy Peasy блогера Анастасии Ивлеевой."





Вот мои замечания на этот счёт.

1. Паулюс, Клочков и Котенко хитро подсаживаются на брендовые имена, к которым сами никаких усилий для раскрутки не приложили.

2. Актёры "Слово пацана" стали брендами, благодаря киноинвесторам этого кинопроекта. Поэтому у Паулюса, Клочкова и Котенко могут быть проблемы с кинокомпанией. Актёры "пацанов" также не имеют право бренд "пацаны" использовать. Они могут использовать только свою мордальность (узнаваемость) и свои имена. Остаётся только надеяться на доброту инвесторов и авторов кинопроекта "Слово пацана".

3. Обычно в договоре с актёром указываются ограничения об использовании атрибутики, образов и символики кинофильма и названий персонажа для бизнес-проектов.

4. Хлопоты ещё будут. И всё-таки проект талантливый! Пожелаем успехов!





Ответственное и переломное время России в противостоянии с Западом.

Положение ВСУ в районе Авдеевки (ДНР) — критическое, с каждым днём ситуация для украинских военных там становится хуже. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Джон Кирби. «Ситуация критическая… Авдеевка рискует перейти под контроль России», — приводит RT слова чиновника. По его словам, причиной этого является в том числе дефицит боеприпасов у ВСУ.

Ранее новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что российские управляемые авиабомбы наносят урон украинской армии на фронте. Сырский также заявил, что украинская армия перешла к оборонительной операции на линии боевого соприкосновения. Ситуацию на фронте Сырский назвал сложной. Кроме того, он признал, что украинская армия сталкивается с серьезным дефицитом боеприпасов и военной техники.





Вот мои выводы на этот счёт:

1. Маховик перелома информационного и военно политического противостояния начинает медленно, но со скрипом двигаться.

2. Всё силы брошены на информационный перелом. Именно от этого будет зависеть помощь и инвестиции. Согласно моим анализам, фейковая война практически сошла на нет, имея мощный формат в 2022 и до середины 2023 года.

3. Мир будет меняться в условиях реальных событий, которые трудно будет скрыть и замаскировать.

4. Гегемон конечно предпримет встречные меры, но он уже исчерпал свой потенциал, чтобы основательно повлиять на Россию.

5. Нужно помнить, что в больших временных масштабах победят технологии и поэтому пассивность слабых стран работает на тех, у кого сильные технологии.

6. Нужно мощно проводить внутриполитическую и внутриэкономическую профилактику в России от всяческих саботажей и сепаратизмов. Должна быть мощная профилактика от саморазрушения России, на что рассчитывал и рассчитывает Гегемон. Осознание этого должно быть в сердце каждого россиянина, несмотря на недовольства, которые могут быть. Проблемы этих недовольств будут решаться позднее, то есть, тогда, когда будет сохранена Великая Россия! Таково ответственное время.





А тем временем, Зеленский проявляет себя как киноактёр и кинорежиссёр кинотеатра военных действий.

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский может пойти на крайне рискованные для состояния армии операции ради запроса президента Украины Владимира Зеленского на медийные победы. Такое мнение высказал бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. «Наибольшие опасения у меня сейчас вызывает именно то, что под желания Владимира Зеленского продемонстрировать какие-то успехи новый главнокомандующий может осуществить попытки проведения каких-то спецопераций на фронте»,— сказал Тука в интервью YouTube-каналу «Сейчас».

Экс-замминистра утверждает, что неоднократно слышал от источников в ВСУ о готовности Сырского «с точностью выполнять» все приказы Зеленского. Новый главком получил запрос на «победы» от киевских властей, считает Тука. Он выразил опасения, что при низкой материальной обеспеченности и ограниченных людских ресурсах ВСУ медийные операции Сырского приведут к «крайне негативным последствиям».





Вот мои замечания и рассуждения на этот счёт:

1. В эпоху постмодернизма часто происходит в мире то, что предписывают СМИ. Порой, СМИ опережают, говоря и показывая то, что еще реально не произошло.

2. Порой, события на мониторе реальнее реальности, так как имеют многомиллиардный тираж. И, наоборот, реальное событие, не вышедшее в тираж миром забывается. Зеленский как представитель этой индустрии это хорошо познал, так как сначала стал слугой народа в кино, а потом в реальности. И этот подход, видимо, он делает внедрить с помощью своего нового главнокомандующего ВСУ Сырского.

3. Всё будет подчиняться не реальности, а сценарию, способствующему созданию в СМИ победной картинки, благодаря которой США и Западом будет оказываться мощная реальная военная помощь. Но для создания этой картинки нужны будут реальные военные действия, которые планируется выдать за мощные перспективы и предстоящие победы, чтобы западные инвесторы почувствовали прок от своих военных вложений в Украину.

Увы! Это будет происходить временно, так сущность и реальность происходящего победит. Мировая реальность будет бить неожиданно и с затылка по субъекту, который не желает видеть реальности и купается в иллюзиях. Такова формула современной культуры катастрофы. (см. мою статью«Основы постмодернистской психологии» 2015г.)





Другая проблема... Буферная зона может стать манипуляцией?

Лучший вариант для Украины — это роль буферной зоны между Россией и Западом. Только так она не«потеряет свою страну». Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время разговора с экс-канцлером Австрии Вольфгагом Шюсселем. «Нравится нам это или нет, нравится это украинцам или нет, но Украина находится там, где она есть на карте. Лучшей перспективой для нее было бы создание буферной зоны между Россией и Западом», — сказал Орбан, подчеркнув, что при этом Украине должны быть предоставлены гарантии безопасности (цитата по ТАСС).





Вот мои замечания на этот счёт:

1. Нужно глубоко проаналировать для кого полезнее делать буферную зону? Чья она будет? Мой анализ показал, что буферные зоны всегда чьи-то? Это определить просто: по тому, кому она полезнее исторически?

2. Дай волю Гегемону, он из всего мира сделает буферную зону под девизом "Миру мир! ". Это будет глобальной мировой манипуляцией Гегемона. Потом США эту замануху выключат и капиталы потекут в их один карман.

3. Победят технологии. Поэтому откладывание решительных военно-политических действий полезно международным субъектам с мощной технологической перспективой.

4. Сейчас формируется новый многополярный мир и для этого нужны условия, при которых мир не должен возвратиться к гегемонии и однополярности.