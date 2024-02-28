Цифровизация обретает черты маниакальности. С одной стороны, никто даже не пытается сделать вид, что личные данные россиян можно безопасно хранить. Уже в нынешнем году в результате всего лишь одной утечки в сеть слилось 500 миллионов записей – это, между прочим, больше, чем за весь 2023 год (300 миллионов). И что? Да ничего. Слилось и слилось. Никто не понесёт за это сколько-нибудь серьёзной ответственности, и даже сами дорогие россияне привыкли, что им никто ничего не обещает.

Зато уж как призывают!

Призывают «поменять менталитет» (председатель Центробанка Эльвира Набиуллина).

Призывают «отдавать себе отчёт, что любые смартфоны абсолютно прозрачны для слежки» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков).





Иными словами, данные сливались, сливаются и будут сливаться. Что ещё хуже: люди уже приучены к тому, что их личные данные никто не защищает, что это "дело житейское" – а ведь, с упорным внедрением биометрии, эти утекающие во всемирную паутину данные будут становиться всё более личными, уникальными, а распространение технологий искусственного интеллекта сделает их всё более уязвимыми для действий мошенников (с чем, по признанию заместителя председателя правления ВТБ Вадима Кулика, банки совершенно не умеют бороться).

Это не только у нас так – это и, например, в Британии тоже так: личные данные утекают в сеть, никто за это не отвечает, а мошенники создают дипфейки и пользуются. И тоже, как и у нас, британцев призывают быть бдительными. При том что на более высоком уровне (правительства, интернет-платформы, финансовые организации) никто ни за что, по сути, не отвечает – то есть не получает никаких болезненных наказаний за допущенные утечки.

Даже вот казалось бы: ну никак не можешь ты обеспечить сохранность личных данных и защитить людей от мошенничества. И при этом, вопреки здравому смыслу, ни в какую не хочешь отказаться от цифровизации. Так дай людям хотя бы возможность самим защитить себя, установить тот же самозапрет на кредиты! Уже сколько лет я слежу за перипетиями этой законодательной инициативы. Вот уж, кажется, её приняли, и президент подписал. Так до воплощения в жизнь ещё ждать целый год, а если кто не дружит с «Госуслугами» (часто это самые беззащитные перед мошенничествами пенсионеры) – так тем и полтора года ждать. Это если ещё не отодвинут.





То есть, как минимум, ещё год-полтора мошеннического разгула и ограбления. Зачем надо так затягивать воплощение в кои-то веки принятого действительно очень важного закона – я не знаю.

У меня есть только рамочное объяснение, я его широко использую со времён ковида, поскольку оно универсально. Помните фильм «Игра на понижение» («The Big Short»)? Если не помните – посмотрите. Это фильм о том, как лопнул грандиозный американский ипотечный пузырь. Сперва банки без зазрения совести жировали, массово выдавая ипотечные кредиты с плавающей ставкой людям, которые заведомо не могли их выплатить (но очень нуждались в жилье). Это тянулось годами, и ценные бумаги, которые в своей основе имели ипотечные кредиты, постепенно превращались в труху. А ведь это были не просто бумаги, а основа для выплаты пенсий, к примеру. Людей, которые пытались обратить на это внимание, никто не слушал. Наконец, пузырь лопнул. Рядовые налогоплательщики пострадали. Пенсионеры пострадали. Покупатели ипотечного жилья – очень пострадали. Их, конечно, обвинили в безответственности и скверном менталитете. Но что интересно: банкиры не пострадали. И правительство, несмотря на косметические отставки, не пострадало тоже. Во всяком случае, никаких мер для того, чтобы вышеописанная ситуация не могла повториться, принято не было. Не потому ли, что выгодополучатели надеются ещё не раз провернуть подобный трюк?





Как уже сказала, это – универсальное объяснение. Оно ко всему подходит: и к ипотечному пузырю, и к ковидному пузырю, и к ударной цифровизации. Люди должны защищать себя сами. Быть бдительными и с правильным менталитетом. А им – никто ничего не должен.