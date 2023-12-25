Об увольнении Анатолия Черняева из ИФ РАН

"...[Уволив Анатолия Черняева], ИФ РАН под новый год зарядил свою "голую вечеринку". Пати либерального террора. И это после бешеного каминг-аута член-корра Синеокой... Хуцпа либеральных "философов". (А.Г.Дугин).







Несколько тезисов по итогам воскресного стрима с Анатолием Черняевым:





1. Можно достаточно точно определить, в какой момент «когнитивный суверенитет» был потерян Советским Союзом: по Черняеву, это произошло в ходе «разрядки», и было одной из задач, которую целенаправленно решал Киссинджер в разговорах с Брежневым.





Основной смысл «разрядки» в философской плоскости — это смена «классовой» этики на «общечеловеческую». Брежнев не считал это чем-то значимым, и это как раз было то, чем он был готов пожертвовать, в то время как для Киссинджера, наоборот, вопрос о «философии» был одним из принципиальных. Но именно тогда — в 74-75 — состоялся знаменитый «Яковлевский» погром ИФ, закончившийся самоубийством Ильенкова, эмиграцией Зиновьева, уходом практически в частную жизнь Батищева, и даже старший Щедровицкий поехал чёсом по заводам типа РАФ делать свои «оргдеятельностные игры».





А в сам Институт философии пришли «общечеловеки», «специалисты по Ницше» и «ценности устойчивого развития» — смешно сказать, в конце 80-х аж сам Юджин Шарп, будущий теоретик и схемотехник «цветных революций» (погуглите, кому не лень), приезжал на Волхонку читать лекции… об «Этике ненасилия». По приглашению того же самого Салама Гусейнова, который уже тогда был главой ИФ, является им и сейчас.





2. Есть членкор и бывшая замдиректора института Синеокая, которая релоцировалась в Париж и оттуда борет агрессивного агрессора. Она, конечно, эталонный пример тамошних общечеловеков, но я хочу сказать, что её позиция куда честнее, чем позиция никуда не уехавших «ждунов» — в том числе авторов ночного «опровержения» по увольнению Черняева, которое является враньём от первой до последней строчки. Это тоже ясно из стрима.





3. Когда два года назад менялось руководство ИФ РАН, это была ещё «Россия до СВО», и на защиту «последнего оплота свободы и либерализма» стеной встала вся лгбт-тусовка «лучшая часть гражданского общества». Мы много говорили на наших мероприятиях — в том числе на Дроннице и Медиа-Дроннице, Александр Любимов про это целое выступление делал — что сейчас на наших глазах взамен междусобойчику «хорошелицых» рождается другое, своё собственное гражданское общество. Я считаю, что ситуация с Черняевым — это ровно тот случай, когда можно и нужно проверить — в достаточной ли степени оно уже «случилось».









"...Несколько дней назад истёк срок действия трёхлетнего контракта А.В. Черняева. В течение этих трёх лет он появлялся в Институте исключительно для оформления бумаг, связанных с выплатами по гранту РНФ. Никакого интереса к работе Института и к работе сектора истории русской философии, сотрудником которого он числился, А.В. Черняев не проявил. Поскольку сам работник не обнаружил никакого желания продлить контракт, Институт не счёл возможным навязывать ему не заинтересовавшую его работу. Прекращение договора никак не связано с какой-либо позицией А.В. Черняева.

Что касается позиции коллектива Института в целом в отношении СВО, то о ней свидетельствуют следующие практические дела, связанные с организацией помощи жителям и учебным заведениям новых регионов Российской Федерации. Всё это время мы делали своё дело без шумихи и саморекламы. Не будем перечислять все шаги, связанные с нашей философской работой (упомянем только учреждение первого в современной России профессионального журнала по общим проблемам русской философии «Отечественная философия»), отметим только нашу активность в публичной сфере..." (и дальше про сбор средств на лекарства аж на 100 тысяч рублей).





"...Командировка А.В. Черняева в Донбасс осуществлялась в рамках этой активности Института философии РАН и была производственным заданием Института философии РАН. Находясь в Донбассе, он выполнял поручение руководства Института. Попытка А.В. Черняева противопоставить свою позицию позиции Института не имеет под собой никаких оснований..."





Итак, ещё раз. Читаем по буквам. Единственный (!) сотрудник ИФ РАН, который за всё это время ездил в Донецк — по «производственному заданию руководства», оказывается, не проявил «никакого интереса» к «работе института», и «всё это время появлялся исключительно для оформления бумаг». Ну то есть руководство института не нашло, кого туда ещё послать, кроме самого бесполезного и ленивого Черняева.



