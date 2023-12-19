 

Путин подписал законы о запрете личных телефонах на уроке и о "русских офшорах"

 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий использование школьниками личных мобильных телефонов во время занятий. Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова отметила, что в случае необходимости для образовательных целей будут использоваться школьные устройства, а также, что закон не ограничивает использование телефонов вне учебной деятельности, например, на переменах.

Кроме того, законом вводится обязательный урок труда (технологии) в начальных и средних классах. Предполагается, что закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.

 

Также президент РФ подписал закон о повышении привлекательности специальных административных районов (САР) и переводе бизнеса в российскую юрисдикцию. Имеются в виду территории острова Русский в Приморском крае и острова Октябрьский в Калининградской области. Для привлечения зарубежного бизнеса и инвестиций из иностранных юрисдикций (в том числе для компаний с российскими корнями), в этих САР вводится специальный правовой режим. Для них действует пониженная ставка по налогу на прибыль и вводится гибкий подход в части требований к штату сотрудников и офисным помещениям.

Также подписанный законопроект продлевает до 2028 года право использовать офисные помещения за пределами территории САР, во Владивостоке и в Калининграде. Зарегистрированным в 2023 году международным компаниям дают на предоставление документов до 12 месяцев.

По данным Минэкономразвития, в 2022 году международные компании с русскими корнями на фоне антироссийских санкций стали чаще переходить в офшоры РФ. В конце сентября 2022 года в САР было зарегистрировано 106 международных организаций и один фонд.


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