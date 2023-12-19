Путин подписал законы о запрете личных телефонах на уроке и о "русских офшорах"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий использование школьниками личных мобильных телефонов во время занятий. Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова отметила, что в случае необходимости для образовательных целей будут использоваться школьные устройства, а также, что закон не ограничивает использование телефонов вне учебной деятельности, например, на переменах.

Кроме того, законом вводится обязательный урок труда (технологии) в начальных и средних классах. Предполагается, что закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Также президент РФ подписал закон о повышении привлекательности специальных административных районов (САР) и переводе бизнеса в российскую юрисдикцию. Имеются в виду территории острова Русский в Приморском крае и острова Октябрьский в Калининградской области. Для привлечения зарубежного бизнеса и инвестиций из иностранных юрисдикций (в том числе для компаний с российскими корнями), в этих САР вводится специальный правовой режим. Для них действует пониженная ставка по налогу на прибыль и вводится гибкий подход в части требований к штату сотрудников и офисным помещениям.