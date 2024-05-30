Каждый второй американский зумер ведёт двойную жизнь в сети

46% юных американцев (16-24 года) признались , что имеют сетевого дневника, и что между ними в реальной жизни и их секретной сетевой личностью существует значительная разница. Почти треть поколения Z скрывают свой онлайн-мир от семьи; больше половины признались, что в сети им самовыражаться легче, чем в реальной жизни. Но это далеко не всегда делает их счастливее: 68% зумеров чувствуют разрыв между собой в сети и собой вне её, и у некоторых это приводит к тревоге, депрессии и чувству одиночества. 61% молодых людей признались, что хотели бы иметь возможность беседовать на сложные темы с друзьями и семьёй в реальной жизни.

Проводивший это исследование Джеральд Янгблад, директор по маркетингу в Северной Америке технологической компании "Леново", считает, что "примерно каждый пятый молодой человек в мире страдает психическими расстройствами".

