 

Главной опасностью ИИ-смартфонов станут проблемы конфиденциальности

 

Ожидается, что к 2028 году половина смартфонов будет иметь ИИ-функции, и главной проблемой окажется то, как они будут обрабатывать личные данные пользователей. Специалисты Canalys назвали персонализацию главной особенностью ИИ-устройств: такие устройства постоянно собирают данные о пользователе и сохраняют их на своих серверах, в том числе для расширения своих возможностей дополнительного заработка.

В частности, новейшие компьютеры "Майкрософт" на базе искусственного интеллекта наделяют устройство "фотографической памятью", но фактически это означает, что компьютер автоматически делает скриншоты экрана вашего ноутбука каждые несколько секунд, и специалистам несложно получить доступ к этим данным.

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APN.ru