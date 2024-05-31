В ДНР трое погибших, Германия разрешила бить по территории РФ немецким оружием

В Старомихайловке, на западе Донецка, в результате украинского обстрела погибли две женщины и мужчина, ещё одна женщина ранена. В Ясиноватой мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете.

В Белгороде беспилотник ВСУ врезался в жилой многоквартирный дом и взорвался, в пяти квартирах выбиты окна, в одной из квартир сильно поврежден балкон, повреждены павильон на территории детского сада и легковой автомобиль. Повторная атака на сельхозпредприятие в Красном, загорелись три грузовых автомобиля. Сброшены боеприпасы на автомобиль и жилой дом в Орловке. В Шебекине загорелся "Камаз". Обстреляны украинцами храм, Дом культуры и жилые дома в селе Пороз. Без света временно остались жители шести сёл: Мощеное, Дорогощь, Мокрая Орловка, Дунайка, Пороз и Рождественка. В последний момент успел выскочить водитель из автомобиля при атаке дрона на Петровку. Из радиоперехвата стало известно, что украинцы обстреливают Белгородчину неизбирательно, "бьют по площадям", а не по военным объектам. В результате массового налёта беспилотников на Белгородскую область есть пострадавший.

Активизировались обстрелы Каховки Херсонской области, прилёты в шиномонтаж и жилой дом. Два человека, мужчина 1955 г.р. и женщина 1988 г.р., ранены при обстреле Днепрян Херсонской области. В запорожских Пологах атакована подстанция, пострадали два специалиста.



