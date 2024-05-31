 

В ДНР трое погибших, Германия разрешила бить по территории РФ немецким оружием

Канцлер ФРГ Олаф Шольц разрешил Вооружённым силам Украины атаковать Россию немецким оружием "по крайней мере, для защиты Харькова".
В среду произошла самая массированная атака на Крымский мост американскими ракетами ATACMS. 

В Старомихайловке, на западе Донецка, в результате украинского обстрела погибли две женщины и мужчина, ещё одна женщина ранена. В Ясиноватой мирный житель подорвался на взрывоопасном предмете.

В Белгороде беспилотник ВСУ врезался в жилой многоквартирный дом и взорвался, в пяти квартирах выбиты окна, в одной из квартир сильно поврежден балкон, повреждены павильон на территории детского сада и легковой автомобиль. Повторная атака на сельхозпредприятие в Красном, загорелись три грузовых автомобиля. Сброшены боеприпасы на автомобиль и жилой дом в Орловке. В Шебекине загорелся "Камаз". Обстреляны украинцами храм, Дом культуры и жилые дома в селе Пороз. Без света временно остались жители шести сёл: Мощеное, Дорогощь, Мокрая Орловка, Дунайка, Пороз и Рождественка. В последний момент успел выскочить водитель из автомобиля при атаке дрона на Петровку. Из радиоперехвата стало известно, что украинцы обстреливают Белгородчину неизбирательно, "бьют по площадям", а не по военным объектам. В результате массового налёта беспилотников на Белгородскую область есть пострадавший.

 

Активизировались обстрелы Каховки Херсонской области, прилёты в шиномонтаж и жилой дом. Два человека, мужчина 1955 г.р. и женщина 1988 г.р., ранены при обстреле Днепрян Херсонской области. В запорожских Пологах атакована подстанция, пострадали два специалиста. 



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Украинцы атакуют российские регионы западным оружием, и западные СМИ это признают
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области
» Украинцы атакуют российские регионы, в Швеции бум военной промышленности из-за украинских заказов
» Украинцы атакуют российские регионы; девочка, раненая при ударе по Новодружеску, в крайне тяжёлом состоянии
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области и Донецке
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Назвать нельзя умалчивать (Елена Кондратьева-Сальгеро о некоторых особенностях европейской статистики)

Назвать нельзя умалчивать (Елена Кондратьева-Сальгеро о некоторых особенностях европейской статистики)

О роевом поведении активистов и блоггеров

О роевом поведении активистов и блоггеров

О кино и о смыслах

О кино и о смыслах

Как построить Третий Рим

Как построить Третий Рим

Робинзон в Мире Полудня

Робинзон в Мире Полудня

Когда закончится та война

Когда закончится та война

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Главной опасностью ИИ-смартфонов станут проблемы конфиденциальности

  • 19:01
  • 138

Путин заинтересовался тем, что детей отнимают у семьи из-за неработающей печки

  • 18:40
  • 200

В Нижнем Новгороде мигранты избили горожанина за проигрыш в футбольном матче, в Тульской области задержания среди бывших полицейских

  • 17:30
  • 164

В ДНР трое погибших, Германия разрешила бить по территории РФ немецким оружием

  • 17:16
  • 185

Двое пострадали при атаке на нефтебазу на Кубани, в Белгородской области украинцы "бьют по площадям"

  • 08:23
  • 277

Каждый второй американский зумер ведёт двойную жизнь в сети

  • 18:55
  • 387
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru