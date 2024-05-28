Как верно отметил известный киногерой, «если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали, как хорошо мы работаем».

Мы много о чём не подозреваем, а статистика фиксирует всё - от вариаций атмосферного давления, до повышения уровня сознательности масс. Статистика замечает самые посещаемые музеи и самые чистые города, самые опасные виды спорта и самые востребованные развлечения, самых популярных телеведущих и самых ругаемых политиков. На каждую новую кастрюлю всегда найдётся крышка статистики.

В Евросоюзе с некоторых пор существуеткардинально новая и очень особенная статистика. Занимается ей организация "Rainbow Map"*(«Радужная карта»(Международное общественное движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории РФ), в введении которой находятся все ЛГБТ*(*Международное общественное движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории РФ) - и-т.д.++ сообщества и их проблемы. Организация бдительно следит за соблюдением прав членов (и кандидатов) этих прогрессивных сообществ, а также за регулярным пополнением законов, расширяющих и защищающих их права в странах Евросоюза.

Ужесточение наказаний за гомофобные высказывания или любые другие "проявления и разжигания ненависти" к людям с любой ориентацией, кроме традиционной, вплоть до уголовной ответственности, активно приветствуются комитетом по надзору за евро-популяциями и фиксируются в статистике "Радужной карты"*(Международное общественное движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории РФ) ежегодно.

Например, за последние несколько лет, лучшие результаты в продвижении и защите ЛГБТ*(Международное общественное движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории РФ) - практик, законодательств и терапий показали Германия, Исландия, Эстония, Лихтенштейн и Греция.

А худшие - Черногория, которая потеряла в рейтинге аж девять пунктов, за то что до сих пор не вдохновилась примером передовиков ЛГБТ*(Международное общественное движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории РФ»)- производства, не разработала план действий по достойному приёму беженцев с ЛГБТ*(Международное общественное движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории РФ)- ориентаций и не учредила изощрённые наказания для тех, кто их не уважает.

Свеже-просчитанная евро-статистами и только что выложенная на официальном сайте организации карта успехов внедрения ЛГБТ*(Международное общественное движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории РФ) - идеологии за 2024г (см.) показывает заслуженное распределение цветов и конфет между 49 странами, за их усердие (или отсутствие такового) в продвижении и защите важнейших ориентаций человечества.





Самыми славными поборниками, по последним подсчётам и окрасам (на карте - с тёмно зелёного, как море тайги, по слабо зеленеющий, как весенняя трава) оказываются Мальта, Дания, Бельгия, Исландия, Испания. Более скромными нюансами зеленеют Ирландия, Великобритания, Португалия, Австрия и отчего-то Греция, несмотря на недавно выдавленные из неё новые законы (возможно, из-за недостаточно рьяного их внедрения...)

А вот начиная с Чехии, Словакии, Венгрии, Сербии, Молдовы и Боснии-Герцеговины спектр переходит в напряжённо затлеваеющие тона и к Польше, Румынии, Украине, Латвии становится всё более буреющим - то бишь, вызывающим опасения у охранителей и продвигателей ЛГБТ*(Международное общественное движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории РФ) - ценностей. Ну, а с Турции, Армении, Азербайджана, Белоруссии и России – всё буквально пламенеет и кипит возмущённым разумом, да традиционными ценностями, a нетрадиционные прямо таки огнём горят.

Любопытно, что внезапно отрезанными от евро-единства выглядят Италия, Болгария, Грузия и Литва, где, по всeй видимости, всё ещё никак не получается додавить последние пережитки традиционных пристрастий.

Но самым тревожным (хоть давно и неоднократно предсказанным результатом) для евро-сподвижников на сегодня оказалась Бельгия.

Ещё совсем недавно, Бельгия занимала почётное второе место в ряду самоотверженных борцов за свободу всех возможных секс - определений. А теперь оказалась на третьем, да ещё и по причинам, о которых весьма неудобно говорить вслух.

Чтобы удержаться на вершине торжества нового мира и порядка, Бельгия старалась изо всех сил, на всех кардинальных точках. От разрешения детской эвтаназии, до запрета конверсионной терапии (т.е. методик, пытающихся переубедить представителей ЛГБТ*(Международное общественное движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории РФ) - сообществ в том, что их настоящая и единственная ориентация дана им природой и что для них будет лучше всего к ней вернуться).

Для справки, ещё в 2020 г, некий «независимый эксперт ООН по вопросу о защите от насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности», Виктор Мадригал-Борлос*(Международное общественное движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории РФ) выступил с докладом о том, что такая конверсионная терапия должна быть приравнена к пыткам и запрещена повсеместно.

Бельгия немедленно откликнулась и запретила. Обьявила уголовным преступлением. Да ещё от щедрот добавила поправку к статье 150 своей бельгийской Конституции, чтобы гомофобские высказывания стали приравнены к расистским и наказуемы с той же строгостью.

А детскую эвтаназию и трансгендерную терапию Бельгия, наоборот, разрешила. Так что, если ваш десятилетний ребёнок заявит, что у него постоянная усталосьть, затяжная депрессия и он больше не хочет жить, государство поможет ему освободить место под солнцем, совершенно безболезненно. Всего лишь, при подтверждении от двух медработников, которые констатитруют отчаяние и боль. А если ваш ребёнок заявит, что чувствует себя то девочкой, то мальчиком, то облаком, то землеройкой, попеременно, - ему незамедлительно помогут перевоплотиться, гормональным или операционным путём. Причём, начиная с 6 (шести!) лет.

Прямо сейчас бельгийский «госсекретарь по равенству шансов», Мари-Коллин Леруа*(Международное общественное движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории РФ)(Экологическая партия) требует от Конституционного суда вынести решение о том, чтобы все небинарные люди могли, наконец, получить гражданский статус и быть зарегистрированы в том состоянии, в коем они себя ощущают.

Чего же больше? Что ещё можно придумать, для блага человечества вo всехего сексуальных самоопределенияx? Дальше - только принудительная конверсионная терапия наоборот, для превращения традиционных ориентаций в нетрадиционные*(Международное общественное движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Tем не менее, Бельгию понизили в рейтинге прогрессивных первопроходцев, сурово и безапелляционно. И вот почему.

Последний доклад «Агентства фундаментальных прав Евросоюза»(«Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne – FRA»), после обширного исследования (100.000 человек в 30 странах) констатирует «стремительное увеличение случаев агрессии по отношению к членам ЛГБТ*(Международное общественное движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории РФ) - и т.д. ++ - сообществ в Бельгии и других странах Европы».

67% представителей этих сообществ «заявляют, что они подвергаются постоянным нападкам или агрессивным нападениям и не чувствуют себя в безопасности на улицах и в общественных местах».

Госсекретарь Мари-Коллин Леруа*(Международное общественное движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории РФ) назвала эти цифры «крайне тревожными», но заверила бельгийцев, что правительство неуклонно «продолжает работу по расширению и усилению прав ЛГБТ*(Международное общественное движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории РФ) в нужном направлении».

Ещё для справки: 11% опрошенных заявили, что их «постоянно мучают и не покидают мысли о самоубийстве»; 53% однополых представителей ЛГБТ*(Международное общественное движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории РФ) стараются не ходить по улицам, держась за руки; 27% «предпочитают не появляться в некоторых местах, чтобы не подвергаться агрессии».





Эти цифры бельгийское правительство назвало «шокирующими».

А теперь, внимание, вопрос: какого рода агрессию констатируют представители известного сообщества и от кого, конкретно, исходит эта агрессия ?

Подсказка: с некоторых пор обязательные "гей-парады"*(Международное общественное движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории РФ) в Брюсселе проводятся под серьёзной охраной сил правопорядка, по строго определённым маршрутам, тщательно избегающим и с замахом огибающим все "трудные кварталы", где проживает преимущественно мигрантское и подавляюще мусульманское население, которое, как известно не приветствует известных достижений секс-прогресса и нового порядка.

Подавляющее большинство выходцев этой миграции хорошо помнят и знают, как управляются с представителями ЛГБТ*(Международное общественное движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории РФ ) - ориентаций в их собственных странах, откуда сами они прибыли в Европу. И - увы и ох - мало что желают в этом отношении менять. А потому встречают однополые пары*(Международное общественное движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории РФ) и другие трансгендерные вариации "нового порядка" так, как привыкли и отвыкать не хотят.

Вследствие чего, евро-союзные прогрессоры в данный момент находятся в крайне затруднительном положении.

С одной стороны, им совершенно невозможно сейчас открыто признать, что вся упорно проводимая евросоюзная политика, истошно навязывающая населению ЛГБТ*(Международное общественное движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории РФ) - ценности и массивную миграцию одновременно, на практике оказывается ещё более самоубийственной, чем разрешённая и понукаемая эвтаназия.

С другой - им совершенно невозможно продолжать убеждать очевидцев происходящего, что непримиримость и агрессия к ЛГБТ*(Международное общественное движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории РФ) - сообществам исходит «от крайне правых формирований», которых во всей Европе менее одной хлипкой горсти и которые на ЛГБТ*(Международное общественное движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории РФ) - пострадавших никак не реагируют, в то время, как все пострадавшие единогласно опознают совсем других агрессоров. Которых нельзя называть. Иначе - "разжигание". Межнациональной и религиозной. Сами понимаете чего.

И как здесь быть? Кого больше уважить? Кого от кого защищать? И кому с кем бороться, когда и ежу и даже евро-комиссару понятно, что никакое "замирение" в данном конкретном случае абсолютно, животрепещуще невозможно?

Евро-дом в большом смятении. Статистика лезет изо всех щелей. Интерпретаторы жуют и проглатывают методички. Журналисты нервничают. Скандал крепчает.

Президент Макрон спешно едет в Германию и с трибуны убеждает союзников, что главной опасностью для Европы в настоящий момент являются все суверенистские и традиционалистские политики, без которых была бы тишь, да гладь, да полна благодать. Гей-парады*(Международное общественное движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории РФ) пускали бы в обход опасных кварталов, заселённых ещё не окончательными европейцами. И никто б не волновался, кто кому угрожает и кто чем недоволен.

Хорошая, всё-таки, вещь, статистика. Даже в тех редких и красноречивых случаях, когда цифры цифрами, а выводы приходится делать самому. Если бы не цифры, не выводы и не статистика, мы бы до сих пор и не подозревали, как хорошо они работают...

*Международное общественное движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории РФ.