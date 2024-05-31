 

Двое пострадали при атаке на нефтебазу на Кубани, в Белгородской области украинцы "бьют по площадям"

 

Два человека ранены при атаке на нефтебазу в Темрюкском районе Краснодарского края. Также пострадала инфраструктура нефтебазы, вспыхнул пожар: были повреждены и горели три цистерны с нефтепродуктами.

В Белгородской области украинцы, совершая обстрелы, бьют по площадям -- то есть неизбирательно, это показал радиоперехват.

"То, что было слышно в радиоперехватах, подтверждает террористические намерения ВСУ, которые неизбирательно били артиллерией по населенным пунктам Белгородчины. В обозначениях целей зачастую не звучали никакие военные объекты, зато звучали названия населенных пунктов в Белгородской области (...) У них часто нет никакой конкретной цели. Мы, когда переводим это все на нормальный язык, мы понимаем, что он просто бьет по квадратам, по площадям".


 

 

При обстреле Первомайска, ЛНР, повреждён газопровод. На значительной части ЛНР отсутствует сотовая связь, и восстановить её представляется возможным только тогда, когда "линия боевого соприкосновения отодвинется".
"Услуги мобильной телефонной связи и мобильного интернета недоступны вблизи линии боевого соприкосновения и на территориях, не позволяющих безопасное проведение строительных и ремонтно-восстановительных работ. В настоящее время такими территориями являются Кременской, Сватовский, частично Троицкий районы республики, Северодонецкая агломерация, где решением штаба обороны ЛНР услуги мобильной связи ограничены в полном объеме до особого распоряжения (...) Это [восстановление разрушенной инфраструктуры связи] станет возможным, если линия боевого соприкосновения отодвинется и будет безопасно проводить работы по восстановлению".

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