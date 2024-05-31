Двое пострадали при атаке на нефтебазу на Кубани, в Белгородской области украинцы "бьют по площадям"

Два человека ранены при атаке на нефтебазу в Темрюкском районе Краснодарского края. Также пострадала инфраструктура нефтебазы, вспыхнул пожар: были повреждены и горели три цистерны с нефтепродуктами.

В Белгородской области украинцы, совершая обстрелы, бьют по площадям -- то есть неизбирательно, это показал радиоперехват.

"То, что было слышно в радиоперехватах, подтверждает террористические намерения ВСУ, которые неизбирательно били артиллерией по населенным пунктам Белгородчины. В обозначениях целей зачастую не звучали никакие военные объекты, зато звучали названия населенных пунктов в Белгородской области (...) У них часто нет никакой конкретной цели. Мы, когда переводим это все на нормальный язык, мы понимаем, что он просто бьет по квадратам, по площадям".