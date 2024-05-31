Путин заинтересовался тем, что детей отнимают у семьи из-за неработающей печки

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным уполномоченная по правам ребёнка Мария Львова-Белова рассказала, что приехала в один из регионов, где трое детей четыре месяца находились в соцучреждении из-за того, что дома у семьи не работала печка. На содержание детей уже было выделено более 1 млн, "а печка стоит 90 тысяч рублей, это неправильно". Президент посчитал ситуацию безобразной и поинтересовался, в каком регионе она произошла. Львова-Белова отметила, что это "повсеместная практика", но всё-таки уточнила, что конкретная вышеописанная ситуация произошла в Красноярском крае. По её словам, в конце концов детей вернули матери и печку починили, а губернатор края Михаил Котюков признал, что надо "полностью менять систему".