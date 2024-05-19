 

О кино и о смыслах

Главная проблема развития игрового регионального кинематографа — отсутствие киносценариев. И даже представления о том, какой драматургический материал может ложиться в их основу. Сегодня наше кино наглухо оторвано от реальности. Нащупать связь с ней — едва ли не главная задача поиска новых смыслов.
 
Смыслы у нас ищут как Святой Грааль. Еще двадцать лет назад кинокритик Даниил Дондурей говорил «о сегодняшней России — одном из самых неопределенных и болеющих социумов, где отсутствуют смыслы, которые бы объясняли, что происходит с обществом, с экономикой, с будущим».
 
При этом никто особо не задавался вопросом, что же такое — искомые смыслы. А ответ, в общем-то, прост: смыслы — это ролевые модели поведения. Объяснять, что происходит с обществом, экономикой или будущим, горазд любой. Но не ставить вопросы и проблему личного выбора, за который надо платить.
 
Уровень общественной рефлексии у нас катастрофически низок. Настоящий герой — в жизни или кино — меняет себя и мир вокруг себя к лучшему. А коллективный Васисуалий Лоханкин предъявляет претензии кому угодно и, в первую очередь, — обстоятельствам, в которых видит непоколебимую и великую сермяжную правду.
 
Почему кино у нас сфокусировано на ментах и бандитах, коррупционерах и содержанках, а также любого рода эскапистских сказках? Это не потому, что реальность нам неинтересна, а потому, что мы не умеем о ней рассказывать. Советское кино — даже под жутким идеологическим прессом — умело. А потом что случилось?
 
Мы потеряли героя. Почему тридцать лет назад популярными ролевыми моделями стали бандиты и проститутки? Предположу: потому что в них видели людей, которые легко и быстро взяли на себя ответственность за свое будущее. Цена вопроса была велика, но кредит — слишком соблазнителен.
 
Мир советских иллюзий рухнул: пришлось искать действенные ответы на незаданные вопросы. Главным смыслом было — «подняться». Забраться хоть на пару ступенек пирамиды Маслоу. Что с нами тогда случилось, теперь будет выяснять Чубайс на гранты «цивилизованного мира». У него на тот момент с целеполаганием было все в порядке.
 
Чубайс тогда и был героем: видел цель и одно за другим брал на пути к ней любые препятствия. Но что-то пошло не так, и наступила пора рефлексии. Хороший киногерой в этот момент понимает, что гнался за ложной целью. Нашему обществу пора понять, какие ценности являются истинными. Это и есть задача кинематографистов.
 
Она не в декларировании вечных истин, которые всегда одни. Она — в выстраивании пути к ним в сегодняшних предлагаемых обстоятельствах, который у настоящего героя может быть только тернистым. В выстраивании системы доказательств правильности этого пути, которая и называется художественной правдой: в фуфло не верит никто.
 
 
Алексей Алешковский, президент Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России.
Перепечатано с разрешения автора.
 
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