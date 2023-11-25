 

Эксперты оценили работу геопортала «Экологический мониторинг озера Байкал»

Геопортал «Экологический мониторинг озера Байкал» (далее - Геопортал) - это общедоступный интернет-источник, публикующий информациюо государственном экологическом мониторинге экологической системы озера Байкал (воздуха, водных объектов, почвы, земли, объектов животного мира и среды их обитания, лесов, недр, водных биологических, охотничьих ресурсов. Также на портале должна размещаться информация о Байкале как об особо охраняемом природном объекте, о проблемах окружающей среды озера, о мерах, предпринимаемых государством для его защиты. Предполагалось, что портал будет служить просвещению граждан в области закона об охране объекта, его природных богатств и экологической ценности.

 

Геопортал создан в июле 2014 года по заказу ФГБУ «Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса», входящего в структуру Министерства природных ресурсов и экологии России в рамках реализации Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы»[1]. Несмотря на окончание функционирования федеральной целевой программы, продолжается масштабная работа по сохранению озера Байкал в рамках нацпроекта «Экология», а также реализуются мероприятия в рамках поручений Президента России Пр-1818 и Пр-1269. При этом Геопортал продолжает оставаться основной площадкой для аккумуляции информации о достоянии России – озере Байкал.

 

Функционирование Геопорталаобеспечивает Минприроды России. Информацию на Геопортал должны добавлять[2]Минприроды России, Минобрнауки России, Минсельхоз России, Росреестр, Росводресурсы, Росгидромет, Роснедра, Рослесхоз, Росрыболовство, ФГБУ «Сибирское отделение РАН». Существует перечень видов информации, размещаемой на Геопрортале. Среди прочего там должны быть результаты мониторинга загрязнения окружающей среды (воздуха, почв, поверхностных вод и донных отложений), прогноз состояния этих объектов, информация о состоянии земель и прогноз их изменения, результаты наблюдений за животным миром, лесопатологические данные, состояние недр, итоги мониторинга и прогнозы состояния биологических и охотничьих ресурсов, сведения о пожарной опасности в лесах, результаты наблюдений за состоянием озера в целом.

 

По результатам мониторинга НФ.Аналитика выявлено, что информация о состоянии окружающей среды озера Байкал на постоянной основе публикуется только в подразделе «Данные оперативного мониторинга», при этом в других блоках информация практически не обновляется и зачастую содержатся неактуальные данные. Например, данные о деятельности по охране Байкала размещены по состоянию до 2020 года.

На интерактивной карте можно посмотреть материалы по мониторингам лесов, земель, водных объектов и другие данные только по 2020 год. В подразделе «Государственный экологический мониторинг» информация размещалась на сайте на постоянной основе до 2021 года, а информация про увеличение и уменьшение площади, покрытой лесной растительностью, сведения о санитарных рубках последний раз обновлялась в 2020 году. Также не обновляется блок с информацией о нормативно-правовых актах. Так, не размещены документы о максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал в 2021 и 2022 годах, не актуализирована редакция постановления Правительства РФ от 05.06.2013 № 476, регулирующего контрольные (надзорные) мероприятия (размещено в редакции от 28.02.2019, а последние изменения были 01.12.2021), в подразделе «Региональное и местное законодательство» размещено постановление Правительства Забайкальского края от 09.09.2014 № 535, регулирующее охрану и защиту Байкала, которое утратило силу в 2021 году[3]. И в целом в разделе «Интересное о Байкале», где размещается информация о природе, популярности озера среди туристов, история происхождения и традиции хранителей водоема, каких животных можно встретить на экскурсиях и т.д., последний раз обновлялся в 2015 году, а фотогалерея в 2014 году.

 

Таким образом, Геопортал, созданный как основной информационный источник об уникальном природном объекте России- озере Байкал зачастую не обновляется, что в целом не отражает государственную политику по сохранению водоема и не соответствует масштабу самого объекта и его ценности для планеты.

 

 

 

Материал подготовлен экспертом «Народный фронт. Аналитика» Ольгой Поздняковой.

 


[1] Постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2012 № 847«О федеральной целевой программе "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы»

[2] Постановление Правительства РФ от 18.02.2023 № 260«Об утверждении Положения о государственном экологическом мониторинге уникальной экологической системы озера Байкал и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 85»

[3] Постановление Правительства Забайкальского края от 09.09.2014 № 535 «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного экологического надзора» утратило силу в связи с принятием постановления Правительства Забайкальского края от 23.12.2021 № 529 (ред. от 29.12.2022) «О региональном государственном экологическом контроле (надзоре) на территории Забайкальского края» (вместе с «Положением о региональном государственном экологическом контроле (надзоре) на территории Забайкальского края» (с изм. и доп., вступившими в силу с 11.01.2023)

 

 

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