«Стопиццот» оттенков серости

Вы уже заметили, что вместе со множеством важнейших понятий, нынешняя европейская вяло христианствующая цивилизация умудрилась извратить и самое душевное из всех – «будьте как дети»?

Это воззвание, с некоторых пор, умело толкуется и используется вовсе не в его первоначальном, свободном от наносных перевёртышей смысле - чисты и легки, беззлобны и бескорыстны, способны и готовы к удивлению, с которого, как известно, начинается познание мира.





Это воззвание, терпеливо и неустанно, внедряется на практике, как инструмент воздействия на умы и характеры вполне себе взрослого населения, в целях максимально удобного управления оным. Можно сказать, «чипсуется» в мелочах, но вживляется намертво.





А именно: уже несколько десятилетий, идёт преднамеренная и неусыпная инфантилизация общества, посредством тотального упрощения понятий и излишнего навязываемого комфорта.





Отголоски этой всепроникающей практики можно уловить в самых неожиданных аспектах повседневности, от замерителей скорости автомобилей на европейских улицах, до консультаций педо-психологов в родильных домах.

Я вам не скажу за всю Европу, но зарисую на примере Франции только несколько, с виду совершенно безобидных её проявлений.





Повторю и притопну: с виду безобидных!





Правила дорожного движения во французских городах призывают сознательных автомобилистов ездить со скоростью 50 км/час, но подавляющее количество улиц ограничены тридцатью км/ч. Вам уже доводилось ездить со скоростью ровно 30/ч по совершенно пустой улице? Если нет, обязательно попробуйте и посмакуйте впечатления. Как говорят французы, лучше идти пешком, толкая свой автомобиль.





На этих самых улицах понатыканы столбы с электронным панно-радаром, замеряющим скорость, по приближении. Если эта скорoсть соответствует ограничению, на панно зелёным цветом загорается "смайлик", рот до ушей. Чтоб вы, как полный идиот, не сомневались: вам рады, вас одобряют, так держать.

Если, вместо 30, вы нагло разогнались до 34 км/ч, на панно-радаре вспыхивает кроваво красная физиономия, с опущенными до ключиц углами рта. Чтоб вы, как полный идиот, поняли: это нехорошо, и не забывали – «нам сверху видно всё, ты так и знай», ай-яй-яй.





Какая до смешного мелкая в обиходе деталь, но как ловко и безболезненно она внедряет в ваше пассивное сознание мысль, что без этой условно схематичной «подсказки» типично детских символов дошкольного уровня, которые отныне прочно вчипсованны в вашу повседневность, сами вы не в состоянии различать, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому, расслабьтесь и следите за смайликом: вам сверху подскажут и пaльцем погрозят.





Простое напоминание о превышении скорости только в цифрах слишком сложно для вашего интеллекта, поэтому не напрягайте память и мозги, ориентируйтесь на "смайлик" и цвет (зелёный - хорошо, красный - плохо).





Та же система - я назову её «система оценочного упрощения», стараниями всех лево-либеральных европейских сил, ратующих за повальное равенство не в приложенных усилиях, но в положенных наградах (от каждого по способностям, но всем поровну), теперь уже окончательно укрепилась не только в детсадах и в начальных школах, но настойчиво пробивается в колледжи и лицеи, явно имея следующим этапом уровень "высших" учебных заведений.





Нужно ли уточнять, что говоря об "оценочном упрощении", я имею в виду не только школьные оценки, но и оценку окружающей действительности в целом, которую вам предлагается осуществлять, согласно вот такому бинарному прейскуранту, исключающему промежуточные варианты и градации нюансов?..





Чёрный vs белый, левый vs правый, хороший vs плохой.





Упрощение, в общем и целом, прививается с самых ранних стадий, поощряется в течение всего учебного процесса, настырно навязывается, внедряется и поддерживается во "взрослой" жизни.

В детсадах и школах, прежде всего предлагают расслабиться и не переутомляться, не искать самому, но пассивно вкушать определённые кем-то свыше знания, в определённых кем-то свыше дозах, по обозначенной кем-то свыше методике.





Методика - сплошь игровая, дозы - катетерные. Грубо говоря, в час по чайной ложке. Мягко выражаясь - 30 км/ч по пустынной аллее. Смайл!





Масса учебных пособий в средней школе, по самым разным предметам, от языка до истории, выпускаются в форме комиксов. Исторические персонажи переговариваются, выдувая традиционные пузыри, куда прописными буквочками вписан текст. Играют все!





Лозунг сегодняшней европейской школы "учиться, развлекаясь!" Попробуйте открыто оспорить эту методику, и вы познаете всю глубину политкорректного остракизма. Главное - не переутомить себя усилием, когда за вас это могут сделать другие.





И начинается это, можно сказать, с самых первых вздохов.

В палатах родильных домов, на следующий же день после родов появляется титулованный психолог, убеждающий вас расслабиться, поведать квалифицированному специалисту о ваших проблемах, принять психологическую помощь, в виде трёпа, и передать бразды управления новорожденным другим квалифицированным специалистам, которые и помоют, и покормят вашего ребёнка, пока вы сами будете расслабляться и отдыхать.





Не забывайте о себе! Думайте и заботьтесь о себе! Любите и жалейте себя! У вас наверняка пост-родовая депрессия и мы должны вам помочь. Это вам кажется, что её нет, на самом деле, она в вас, эта депрессия и мы вам поможем вытащить её наружу, даже если вы никакой нужды в этом не испытываете. Мы будем тащить её наружу дo победного конца, пока не поверим, что у вас всё в порядке и вы спокойно обойдётесь без нас. А мы не поверим. Мы таки сделаем из вас губку-тряпку, послушно впитывающую отобранную для вас нами информацию...





То ли мне крупно "повезло", то ли я попала под гротескное совпадение, но я пять раз проходила через этот "ритуал" во всех клиниках и госпиталях, где пришлось рожать. Мне не удалось убедить навязывающих мне совершенно ненужную (пусть и бесплатную!) «помощь», в том, что я в ней не нуждаюсь, а нуждаюсь, чтобы меня оставили в покое и дали заняться новорождённым ребёнком самой. Удалось, напротив, вызвать недоверие и откровенную антипатию отверженных "специалистов", убеждавших возлюбить саму себя и не переутомляться ребёнком, не солоно хлебнувших и отваливших с презрением : "вы ещё пожалеете и сами прибежите"...





А сколько обескураженных мамаш, которым по неопытности или мягкости характера запросто внушили, что с самого начала, нигде и ничего не стоит и пробовать делать самому, но на все "сто-пятьсот" довериться опытным cпeциалиcтам - и так, впоследствии, продолжать уже всю жизнь, всё передоверять, ничего не перепроверяя - психологам, педиатрам, учителям, соц работникам.

Далее - всем подряд: тележурналистам, определяющим передачи для просмотра, литературным критикам, утверждающим таланты для прочтения, политикам, аналитикам, певунам и певуньям...

Постепенно, но верно сложившееся бинарное мышление, приученное реагировать и воспринимать лишь максимально упрощённые символы и сигналы, самым натуральным образом вверяет вас компетенции подающего сигнал и утверждающего символ, формирует ваши вкусы и даже стрессоустойчивость, а это особо важно, как условие разумного выживания, при внезапном и полном лишении комфорта, когда речь пойдёт о самостоятельной способности к сопротивлению и защите себя и близких…





Если среди настырно навязываемой вам серости, вы вовремя не научились самостоятельно различать "стопиццот" оттенков, полагаясь на спущеннoe сверху мнение, в виде смайлика нужного цвета, вам придётся полностью положиться на провидение, Божью милость или бытовое чудо - кому что ближе. На что, собственно, не грех надеяться, только если самим не плошать...





Заметьте, что цветовая гамма упрощённых символов так невелика, что любое отклонение от привычной действительности может повлечь крайне досадное непонимание, с возможно тяжёлыми последствиями...





Куда как надёжнее уметь различать "стопиццот" оттенков навязываемой вам серости самому. Будьте как дети. Но не оставайтесь детьми. Не играйте чужими игрушками.