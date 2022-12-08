Начать стоит в стиле легендарного «Армянского радио» и его знаменитого введения: «Нас часто спрашивают...». Так вот, нас часто спрашивают, в чем смысл войны на Украине, особенно в русскоязычных голосах с Запада. Там этот вопрос часто выступает подводкой к тезису, что «война не имеет смысла», «война бессмысленна» и так далее, за чем следует уже нам известное: «нет — войне» и сдача украинцам. Вопрос о смысле войны, таким образом, является частью военной пропаганды и психологических операций, и чтобы выбить его из вражеских рук, на него надо ответить по существу.

В войне определенно есть смысл

Официальная трактовка вопроса — демилитаризация и денацификация Украины, говорит, скорее, о целях военной операции, чем об их смысле. Это декларация того, чего собирается в ходе войны достичь политическое руководство и военное командование. Действительно, раз Украина стала угрозой национальной безопасности, то следует ее привести в безопасное состояние, то есть вооруженные силы разгромить и разоружить, следовательно провести демилитаризацию Украины. Поскольку угроза безопасности имела политический корень в украинском нацизме, который ставит перед собой цели уничтожения России, то ставится также задача денацификации Украины.





Все вроде бы понятно и правильно. Но возникает момент, что официальная точка зрения охватывает далеко не весь спектр смысла, целей и задач этой войны; значительная часть из них остается как бы в тени. Этот смысл почти не сформулирован, но явно ощущается в делах и поступках; именно вот это ощущение является причиной того, что война получила широкую народную поддержку по всей стране, даже на Дальнем Востоке, где едва ли хоть раз видели живого бандеровца. В Лэнгли или где там планируют психологические операции, этого ощущения явно не ухватывают, и потому пытаются спекулировать на официальных трактовках спецоперации, пытаются столкнуть лбами народ и власть, без особого, впрочем, успеха. В силу своего специфического миропредставления, они не понимают, что теперь у власти и народа, при некоторых трениях, появился общий интерес.





Это обстоятельство очень ярко проявилось в эпопее телеканала «Дождь» (который острословы называли «Лождь»), вещавшего из Риги. При всей своей прозападной и проукраинской ориентации, телеканал оказался вынужден, чтобы не потерять остатки своей аудитории в России, сдержанно похваливать иногда российскую армию, за у него власти Латвии решили забрать лицензию на вещание. Это неудивительно. Телеканал, для которого «наша армия» — это ВСУ, в России теперь точно смотреть не будут. Если уж убежавший на Запад «Лождь» был это вынужден признавать, то, определенно, произошли серьезные изменения российского общественного мнения. Общество и власть видит в войне смысл, весь вопрос только в том, чтобы его сформулировать.

Сражение за субъектность

В историческом смысле это война за субъектность. Дело в том, что Запад не признавал ни за Россией, ни за русскими никакой отдельной, самостоятельной субъектности. Впрочем, Запад вообще ее ни за кем не признавал, за исключением себя, то есть Атлантического мира, ну и еще парочки азиатских союзников США. Запад устанавливал свою диктатуру в мире, не только военную (впрочем, показательные расправы над Сербией, Ираком, Ливией можно рассматривать как форму военной диктатуры), но и экономическую и культурную. То есть, вся экономика, весь бизнес, вся культура — все под тотальным контролем Запада; все в этих сферах появляется только одобренное Западом.





Все остальные страны, включая и Россию, Запад заставлял не просто следовать своей политике, а беспрекословно и с идиотской улыбкой на лице выполнять любые измышления, которые только появились в Вашингтоно-Брюсселе. Вплоть до саморазрушения. Например, когда Литва закрывает свой крупнейший энергоисточник — Игналинскую АЭС просто потому, что Запад против атомной энергии. В Восточной Европе, принятой в Евросоюз, подобных примеров саморазрушения по указке Брюсселя было множество.





Хуже того, фактически было запрещено самостоятельное мышление. На Западе создали набор догм, в которые следовало истово верить и не ставить под сомнение. Кто думал не так, тот награждался каким-нибудь ярлыком и изгонялся из общественной жизни.





В итоге, Запад поставил вопрос так: все остальные страны, народы, люди должны были стать объектами его политики, без каких-либо прав, даже без права на свободу мысли; лучше сказать, игрушками Запада, одушевленными вещами. Это самая тотальная, самая нестерпимая диктатура, в сущности, это рабство.





Поэтому, смысл войны на Украине — это сражение против европейского тотального, физического и духовного, рабства. Стоит воевать против этого рабства? Ответ вполне очевиден.

Выгнать слуг Запада

У этой войны два фронта. Один — внешний, то есть ВСУ и прочие украинские боевики, стоящие за их спинами НАТО. Второй — внутренний. Дело в том, что, устанавливая свою диктатуру, Запад набирал большое количество слуг, которые должны были удерживать общество и страну под европейским диктатом и не давать ей хоть как-то самостоятельно развиваться, даже более того, разрушать и деградировать, если на то поступит распоряжение из Брюсселя.





Для насаждения такого, внутреннего, контроля, Запад бросил колоссальные средства и ресурсы, впрочем, далеко не без выгоды для себя. В России очень трудно было этому противостоять, поскольку страна потерпела поражение в Холодной войне, в частности, пережила крушение своей идеологии. Это был довольно сложный процесс, но именно крах коммунизма и деморализация стали одной из наиболее веских причин того, почему слуги Запада в России смогли прорваться на руководящие позиции почти везде, на всех уровнях. Слуги эти были уверенны в себе, имели поддержку извне, имели деньги и возможности, потому и имели успех.





Кстати, проблема идеологии в России так и не решена, поскольку то, чем сейчас пользуется власть в идеологических нуждах, иначе чем самопалом, сделанным «на, отвяжись», назвать нельзя.





Так вот, проблемы в отношениях между властью и обществом, которые сложились за последние десятилетия, имели причиной то, что партия слуг Запада, захватившая государственный аппарат, сознательно тормозила и срывала развитие страны, уничтожала полезные инициативы, имитировала деятельность и занималась пустым краснобайством. Они же высасывали и перегоняли из России на Запад огромные инвестиционные ресурсы. Теперь-то вполне очевидно, что не по глупости, а затем, чтобы в России ничего хорошего не было. Это была сознательная, политическая установка.

Так что, когда слуги Запада вещают, что в Астрахани автомобили вязнут в потоке из текущей канализации, и это, мол, «власть виновата» (читай далее: идите на митинги - «нет войне» - сдача украинцам), то на это надо ответить. Это следствие не нашей, а вашей политики. Это вы создали в России такие условия, что Астрахань не имеет денег, чтобы переложить еще советскую канализацию. Это не мы хотели бы жить в дерьме, а вы хотели, чтобы мы жили в дерьме.





Второй смысл войны состоит в том, что война на Украине создает условия к тому, чтобы этих слуг Запада везде выявить и вычистить. Многие из них сбежали сами в общем потоке панического бегства, которое они сами назвали «релокацией». Некоторых выгнали, среди них Анатолия Чубайса, похоже, что изгнанного из России почти что голым и босым. Но многие еще остаются и продолжают срывать и препятствовать, в некоторой надежде... впрочем, уже неизвестно на что.





Как только эта партия слуг Запада была зачищена, но не тотально, а лишь слегка, в лице наиболее зарвавшихся персон, и их влияние лишь немного было подавлено, так многое стало получаться. Запад, рассчитывая на подрывную работу своих слуг в России, полагал, что у России быстро закончатся ракеты. Но ракеты не закончились, к вящему огорчению Владимира Зеленского. Стали делать свои беспилотники, стали строить новые боевые самолеты, что раньше шло с огромным трудом.





Если слуг Запада вычистить везде и всюду, и прогнать их в то отечество, которое они себе выбрали (там они станут людьми четвертого сорта, как показал тот же инцидент с телеканалом «Дождь»), то Россия быстро наверстает все упущенное за 30 лет диктата Запада. У нас одних нефтегазовых ресурсов стоимостью, эквивалентной ВВП страны за 76 лет; так что у нас есть все шансы стать очень богатой и благоустроенной страной. Для нас очищение от всей этой западной скверны обещает жизнь, которой у нас раньше никогда не было; успехи цифровизации, в которой мы уже обошли Европу, показывает, что мы на это способны на деле. Война же ускоряет и облегчает это очищение общества от людей, которые сознательно держали нас в нищете и в дерьме, почти в буквальном смысле. Стоит ли за это воевать? Ответ вполне очевиден.

Да, война — дело мерзкое, как ни крути. Есть убитые, есть раненые и искалеченные, есть ущерб и разрушения. В пожарище войны можно и сгореть — это неизбежный риск силового решения. Но у этой войны большой смысл, и победа в ней даст нам все, без особого преувеличения.