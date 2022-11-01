Ближний Восток начинает антиколониальную революцию

США еще в мае договорились с Саудовской Аравией, о том, что последняя подтолкнет ОПЕК+ к наращиванию добычи нефти. Однако Эр-Рияд выполнил лишь часть сделки, а затем неожиданно поддержала сокращение производства, утверждает американская газета New YorkTimes.





О якобы имевшей место быть сделке изданию сообщили некие высокопоставленные чиновники. По их словам, сделка состояла из двух частей, одна из которых предполагала, что Саудовская Аравия ускорит переход к увеличению добычи ОПЕК+ на 400 тысяч баррелей в сутки, перенеся его с сентября на июль и август. А, согласно второй, Эр-Рияд должен был договорится, чтобы картель объявил о дальнейшем наращивании добычи на 200 тысяч баррелей в сутки ежемесячно начиная с сентября и по декабрь.





Действительно 2 июня ОПЕК+ объявила, что увеличит квоту по добыче нефти на июль и август до 648 тысяч баррелей в сутки ежемесячно. Однако потом что-то пошло не так, и в сентябре ОПЕК+ объявила о «ничтожно малом увеличении добычи» на 100 тысяч баррелей, что, по словам американских чиновников, составляло только половину обещанного Эр-Риядом. А вскоре после этого. ОПЕК+ объявила, что сократит добычу на 100 тысяч баррелей, отказавшись от ранее объявленного увеличения. Ну а спустя месяц картель и вовсе объявил о рекордном с 2020-го года сокращении добычи —на 2 миллиона баррелей в сутки.





Это не первое подобное заявление в американской прессе. Пару недель назад The Wall Street Journal писала, что Вашингтон предлагал Эр-Рияду на месяц отложить принятие решения снизить объемы добычи нефти, однако саудиты решительно отказали, расценив эту просьбу как политический шаг администрации Джо Байдена с целью избежать плохих новостей в преддверии промежуточных выборов в США.





Было ли все это в реальности или нет — вряд ли мы когда-то узнаем. Публикации в американских СМИ реально выглядят как попытка властей оправдаться за эпический провал, за который в США Байдена не пнул разве что ленивый, и переложить всю вину на Саудовскую Аравию и, конечно, Россию. Напомню, в начале месяца Washington Post обвинила Саудовскую Аравию в экономической помощи российской спецоперации на Украине, поскольку высокие цены на энергоресурсы выгодны Москве.





Сегодня в США многие гадают, что же стало причиной решения Эр-Рияда, который прекрасно понимал, что это сильно подставит американскую администрацию накануне выборов, что его будут обвинять во всех смертных грехах, тем более, что, как пишет NYT, власти США предупредили Эр-Рияд, что сокращение добычи нефти будет расценено как явный выбор встать на сторону России в конфликте на Украине, что чревато серьезной ссорой с Вашингтоном.





Все та же Wall Street Journal пытается разобраться, что привело к столь внезапному обрушению отношений двух стран, переживавших взлет при президенте Дональде Трампе, который в 2017 году посетил саудовское королевство с «историческим визитом».





Газета делает предположение, что отношения, оказались испорченными из-за того, что лидеры невзлюбили друг друга и потеряли способность общаться. Издание напоминает, что наследный принц Мухаммед бен Салман в частных беседах издевается над президентом Байденом, высмеивает его оплошности и ставит под сомнение его умственные способности» — сообщает газета. Причем, речь идет о взаимной неприязни. Байден, в свою очередь, еще в 2020-м заявлял, что видит «очень мало социальной ценности в нынешнем правительстве Саудовской Аравии».





На публикацию обратили внимание в Белом доме. Пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер назвала ее «смехотворной», признав, правда, что отношения двух стран проходят переоценку.

Однако при этом она подчеркнула, что gрезидент США четко дал понять: Вашингтону необходимо пересмотреть отношения с Эр-Риядом, и вновь обвинила Эр-Рияд в сговоре с Москвой.





Из всего этого можно сделать вывод, что они так ничего и не поняли, и решили продолжить политику шантажа.

Ну, а чему удивляться, если вскоре после объявления об увеличении квот (выполнение саудитами первой части предполагаемой сделки), Байден отправился с визитом в Эр-Рияд, где он назвал бен Салмана ответственным за убийство Джамаля Хашукджи. А также отказался извиняться за свои угрозы превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя, подчеркнув, что не жалеет о своих прежних словах.





И после этого Вашингтон рассчитывал на помощь Эр-Рияда в противостоянии России? Серьезно?

На самом деле, проблема даже не в личных отношениях, хотя это тоже немаловажный момент — с Трампом саудиты ладили куда проще.





Задайтесь простым вопросом: а им это нужно — наращивать добычу, в конечном итоге, снижая цену? Кому нужна низкая цена? Правильно — американцам. Но никак не саудитам.





Американцам низкая цена нужна не столько для того, чтобы ударить по России, сколько для того, чтобы избежать удара по собственной экономике. Ведь, пытаясь ударить по России манипуляцией на нефтяном рынке, США в итоге сделали хуже себе.

Политика команды Джо Байдена привела США к полной зависимости от иностранных энергоресурсов, пишет в статье для Fox News бывший губернатор Техаса и экс-министр энергетики США Рик Перри.

«Стратегия зависимости от зарубежных поставщиков, разработанная президентом, сделала страну уязвимой и угрожает столкнуть американскую экономику с обрыва», — утверждает он.

Перри убежден, что многочисленные ошибки в регулировании отрасли энергетики фактически поставили её на грань исчезновения. По его словам, бездумные попытки Соединённых Штатов зафиксировать цены наводнили рынок резервным стратегическим запасом американской нефти.





Что именно произошло? Дело в том, что США еще в 2018-м году ввели санкции против Венесуэлы (м это, конечно, ошибка еще трамповской администрации), запретив ведение бизнеса с венесуэльским нефтяным монополистом Petroleos de Venezuela (PdVSA). В том числе самим себе, конечно, лишив себя очень важного для производства нефтепродуктов «тяжелого сырья». Подходящую по характеристикам альтернативу нашли… в России. И если за весь 2017-й год Россия продала США всего 180 тысяч тонн, то только в мае 2020-го – уже 600 тысяч.





Все это время продолжался рост, особенно на фоне пандемии и ценовой войны России и Саудовской Аравии, которые сильно уронили стоимость сырья и увеличили потребность именно в «тяжелой» нефти в сравнении с «легкой» (из которой делают бензин, керосин и тд). И если в 2018-м доля российской нефти в импорте США составляла 4 процента, то в январе 2021-го она составила уже восемь!





Интересно, что одним из своих первых указов Байден вновь запретил строительство нефтепровода из Канады Keystone XL, через который сырье должно было доставляться на побережье Мексиканского залива, где расположены основные нефтеперерабатывающие заводы США, что еще больше увеличило зависимость от России. Всего по итогам первого полугодия президентства Байдеа импорт нефти и нефтепродуктов из России в США вырос на 78 процентов.





Это не считая того, что Байден, едва придя в Белый дом, сразу же начал в рамках своего «зеленого курса» крушить американскую сланцевую отрасль, еще не оправившуюся от удара страшной для сланцевиков весны 2020-го. В частности, он прекратил выдачу новых лицензий на разработку месторождений нефти и газа на государственных землях и в морском шельфе и оставил сланцевиков без государственного финансирования.





А в начале марта этого года на фоне специальной военной операции России на Украине США решают полностью отказаться от импорта нефти из России. А где ее взять? Подходящие сорта добываются в нужном количестве в Венесуэле и Иране – обе страны под санкциями. Забавно. К том уже, цена на нефть растет, выходит. Что США сами себя переиграли, а Россия осталась еще и в выигрыше.





Единственное, что остается — сбивать цену и освобождать собственные резервы. Последнее Вашингтон уже делает, однако, понятно, что это не панацея. Сбить цену могло бы только решение ОПЕК о наращивании добычи, а с этим у США явно полный провал.





Теперь поставьте себя на место саудитов: американцы мало того, что предлагают вам абсолютно невыгодную сделку, так еще и делают это в хамской форме, разговаривая как со своими слугами: эй, ребята, вы все убийцы и изгои, но будьте любезны добычу нарастить! А с какой стати?





Нет, в прошлые годы, Вашингтону было бы куда проще повлиять на Эр-Рияд, уговорить, принудить и тд. Но сегодня вдруг выясняется, что «мировой полицейский» не так уж и страшен, и что пистолет у него не заряжен. Во-первых, США показали свою зависимость от импорта нефти, а демонстрировать зависимость это значит демонстрировать утрату авторитета, который до этого был беспрекословным. Ну, а во-вторых, а чем Штаты могут шантажировать?





Если так задуматься- ничем. В американском конгрессе уже прозвучали призывы ввести эмбарго на поставки оружия Эр-Рияду и даже вывести с территории страны американский воинский контингент. Действительно, саудиты весьма зависят от американского оружия —процентов на 80. Конечно, всегда можно найти альтернативу — у той же России. Только вот сразу перейти полностью на продукцию другого поставщика (а ведь речь идет не только об отдельных видах, но об интегрированных системах) не просто, это займет много времени. Которого у Эр-Рияда, учитывая, что он увяз в войне в Йемене, мягко говоря, нет. Так что прекращение поставок будет весьма болезненным.





Но оно может оказаться еще болезненнее для США, поскольку Саудовская Аравия ключевой импортер, а весь Ближний Восток — это больше половины американского оружейного рынка. И другие покупатели, увидев, как Вашингтон обращается со своими постоянными клиентами, могут тоже призадуматься об альтернативе. А это уже чревато не только серьезнейшими потерями для ВПК. Если «обида» «заливников» перерастет в политическую плоскость, то это может стать концом присутствия США в регионе, которое ни последовательно наращивали, начиная с операции «Буря в пустыне».





Стоит напомнить, что общее число американских войск в странах Залива составляет прядка 40 тысяч человек (приблизительно по 13 тысяч в Катаре и Кувейте, 7000 — в Бахрейне, 5000 — в ОАЭ, против которых также предлагается ввести санкции, около 3000 в Саудовской Аравии), здесь расположена база пятого флота США, а также ряд ключевых авиабаз и не только. Станут ли американцы ставить все это на карту? Едва ли. А ведь не забываем еще, что в руках у «заливников» находится такой важнейший ключик к американскому экономическому могуществу, как привязка доллара к нефти, отмена которой может поставить под вопрос статус гегемона.





Выходит, то американцы в реальности ничего саудитам сделать не могут. Можно только погрозить пальчиком, выпустить на сцену пара-тройку бесноватых конгрессменов, которые пообещают придумать страшное-ужасное наказание нерадивым союзникам. Все.





И самое печальное для Вашингтона в этой истории — это то, что саудиты это прекрасно понимают. Прекрасно понимают, что США сами себя загнали в ловушку. Почуяли слабость. А в геополитике, как в лесу: показал страх — тебя съедят.





Конечно, до «съедения» Соединенных Штатов еще очень и очень далеко, но уже очевидно, что мы находимся на пороге разрушения однополярного мира. Об этом, кстати, регулярно говорит российский президент, подчеркивая, что политика Запада является по сути колониальной и потому обречена на крах. Собственно, американское военное присутствие на Ближнем Востоке — это и есть пережиток колониализма. Манипулирование политическими режимами, организация переворотов — это тоже пережиток колониализма. Наконец, привычка разговаривать с союзниками в том тоне, с которым разговаривает Вашингтон — это тоже оттуда.





И бывшие колони все чаще и решительнее говорят «нет»!

«Умение говорить «нет» Вашингтону стало признаком того, что многие страны выросли и стали «зрелыми» в международной политике, вышли из процесса «промывания мозгов» и одурманивания западным неолиберальным дискурсом», — заявил, комментируя речь Владимира Путина на «Валдае», китайский аналитик Цзя Минь.





В этом плане страны третьего мира оказываются куда боле взрослыми, чем Европа, которая готова пожертвовать своей экономикой и социальным благосостоянием во имя идей угасающего однополярного мира.